به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی پیش از ظهر دوشنبه در چهارمین اجلاسیه سراسری نماز سپاه که به میزبانی قزوین در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بازنگری در کیفیت اقامه نماز اظهار کرد: حضور در چنین نشست‌هایی زمانی ارزشمند است که دست‌کم تغییری در نگرش و رفتار انسان ایجاد کند؛ بنابراین فعالان حوزه نماز باید پیش از هر چیز، حقیقت این فریضه و هدف خداوند از واجب کردن آن را بشناسند.

وی با طرح این پرسش که چرا با وجود اقامه نماز، گاهی آثار آن در رفتار و زندگی افراد نمایان نیست، افزود: نباید نماز را صرفاً عملی برای رفع تکلیف یا انجام عادتی روزانه بدانیم؛ بلکه باید بررسی کنیم خداوند چه نمازی از ما خواسته و چگونه می‌توان به نماز مطلوب و اثرگذار دست یافت.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه هیچ‌یک از احکام الهی بدون حکمت نیست، تصریح کرد: خداوند نیازی به عبادت بندگان ندارد و واجب شدن نماز نیز برای رساندن انسان به جایگاهی بالاتر و برخورداری از آثار تربیتی و معنوی آن است. ازاین‌رو، باید به جای اکتفا به ظاهر نماز، به دنبال شناخت حقیقت و ثمرات آن باشیم.

نماز؛ مسیر عبور از حیات مادی به حیات طیبه

حاجی‌صادقی نخستین اثر اساسی نماز را فراهم کردن زمینه دستیابی انسان به حیات طیبه دانست و گفت: خداوند انسان را به حیاتی فراتر از زندگی مادی و حیوانی دعوت کرده است؛ حیاتی پاک و ماندگار که سعادت ابدی انسان را رقم می‌زند و کلید دستیابی به آن، عبادت و در رأس آن اقامه نماز است.

وی افزود: ارتباط مستمر با خداوند، انسان را از محدودیت‌های حیات مادی عبور می‌دهد و به جایگاه بندگی و قرب الهی نزدیک می‌کند. نماز زمانی به این هدف می‌رسد که انسان با شناخت و توجه، حقیقت آن را در زندگی خود جاری کند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه، قدرت‌آفرینی و تربیت انسان مجاهد را از دیگر آثار نماز برشمرد و اظهار کرد: گاهی این پرسش مطرح می‌شود که اگر نماز بهترین عمل است، جهاد چه جایگاهی دارد؛ در حالی که مجاهد در بستر نماز تربیت می‌شود و نماز حقیقی انسان‌هایی مقاوم و تسلیم‌ناپذیر پرورش می‌دهد.

مقاومت در برابر استکبار؛ یکی از پیام‌های نماز

حاجی‌صادقی با تأکید بر اینکه نماز، تمرین بندگی خداوند و نپذیرفتن سلطه قدرت‌های دیگر است، خاطرنشان کرد: ما در نماز با خداوند پیمان می‌بندیم که در برابر غیر او سر فرود نیاوریم و به قدرتی جز قدرت الهی تکیه نکنیم؛ از همین رو، فرهنگ مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار ریشه در چنین باوری دارد.

وی با اشاره به مفاهیم سوره حمد گفت: عباراتی که در نماز قرائت می‌کنیم، صرفاً الفاظی برای تکرار نیستند، بلکه بیانگر یک پیمان اعتقادی با خداوند هستند. درخواست هدایت به صراط مستقیم نیز به معنای انتخاب مسیر بندگی و دوری از جبهه باطل است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه ادامه داد: رسالت پیامبران بر دو پایه عبودیت و فرمانبری از خداوند و مبارزه با طاغوت‌ها و دشمنان الهی استوار بوده و این دو مفهوم در نماز نیز تجلی پیدا می‌کند؛ انسان در برابر پروردگار تسلیم است، اما در برابر ظلم و ستمگران نباید سر فرود آورد.

وی با بیان اینکه اقتدار جمهوری اسلامی تنها به تجهیزات و توان نظامی وابسته نیست، گفت: ایمان، توکل و ارتباط با خداوند پشتوانه اصلی قدرت و ایستادگی ملت ایران است. سپاه نیز به‌عنوان سنگرنشین خط مقدم انقلاب اسلامی، اقامه نماز را بخشی از گفتمان اقتدارآفرینی خود می‌داند.

حاجی‌صادقی با اشاره به مفهوم «الله‌اکبر» در نماز افزود: کسی که عظمت خداوند را باور داشته باشد، در برابر قدرت‌های مادی مرعوب نمی‌شود و تهدیدها نمی‌توانند اراده او را برای حرکت در مسیر حق از بین ببرند.

نماز باید در زندگی اجتماعی نیز اثرگذار باشد

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با تأکید بر اینکه آثار نماز به زندگی فردی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: نماز علاوه بر زنده کردن روح انسان، می‌تواند جامعه را نیز به حیات طیبه برساند و زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای باایمان، امیدوار و مقاوم باشد.

وی با اشاره به جنگ تبلیغاتی دشمنان علیه ملت ایران تصریح کرد: یکی از اهداف جریان‌های رسانه‌ای دشمن، وارونه نشان دادن واقعیت‌ها و جلوه دادن شکست‌های خود به‌عنوان پیروزی و پنهان کردن موفقیت‌های ملت ایران است؛ بنابراین نباید اجازه داد این فضاسازی‌ها امید، نشاط و احساس توانمندی را از جامعه بگیرد.

حاجی‌صادقی با بیان اینکه ایمان و توکل به خداوند از عوامل ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهاست، تأکید کرد: نباید در برابر تهدیدها دچار ترس و ناامیدی شویم؛ زیرا کسی که به قدرت الهی تکیه دارد، در برابر فشار قدرت‌های مادی تسلیم نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، شهدا را از برجسته‌ترین مصادیق اقامه حقیقی نماز دانست و گفت: شهدا برای برپایی دین و اقامه ارزش‌های الهی جان خود را فدا کردند و از این منظر، اقامه نماز تنها به دعوت دیگران برای خواندن آن محدود نمی‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با بیان اینکه اقامه نماز دو مرحله دارد، افزود: نخست باید حقیقت نماز در وجود خود انسان شکل بگیرد و به نمازی انسان‌ساز دست پیدا کند و سپس برای گسترش این فرهنگ در جامعه تلاش شود.

حاجی‌صادقی در پایان با اشاره به آثار نماز در بازداشتن انسان از فحشا و منکر، زنده نگه داشتن یاد خداوند و تقویت امید و نشاط اجتماعی، بر ضرورت توجه به کیفیت اقامه نماز تأکید کرد و گفت: رکن اساسی نماز، نیت و شناخت هدف از رکوع و سجود است؛ نماز باید انسان را به خداوند نزدیک کند و به او رنگ خدایی ببخشد.

چهارمین اجلاسیه سراسری نماز سپاه روز دوشنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی و به میزبانی سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد.

