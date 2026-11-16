به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری صبح دوشنبه در چهارمین اجلاس سراسری نماز سپاه که با حضور مسئولان و فعالان حوزه نماز در سالن اجتماعات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد، با اشاره به جایگاه نماز در آموزه‌های قرآنی اظهار کرد: در آیات ابتدایی سوره مؤمنون، خداوند ویژگی‌های مؤمنان رستگار را بیان می‌کند که نخستین و آخرین ویژگی ذکرشده در این آیات به نماز اختصاص دارد.

وی افزود: قرآن کریم در آغاز این آیات بر خشوع و خضوع مؤمنان در نماز و در پایان بر محافظت و مراقبت از آن تأکید می‌کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت هم‌زمان کیفیت اقامه نماز و استمرار پایبندی به این فریضه است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به سخنی از آیت‌الله سیدعلی قاضی درباره اهمیت مراقبت از نماز بیان کرد: بر اساس این توصیه، اگر انسان نماز خود را حفظ کند، نماز نیز حافظ زندگی و امور او خواهد بود؛ بنابراین توجه به اقامه صحیح نماز باید همواره در اولویت قرار گیرد.

سیره امام راحل و شهدا؛ الگوی پایبندی به نماز اول وقت

مظفری در ادامه با بیان خاطره‌ای از شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، بر ضرورت مقدم دانستن نماز بر امور دیگر تأکید کرد و گفت: شهید صیاد شیرازی نقل کرده بود که در جلسه‌ای مهم با حضور فرماندهان نظامی و در محضر امام خمینی(ره)، امام ناگهان جلسه را ترک کردند و حاضران از این رفتار تعجب کردند.

وی ادامه داد: پس از آن مشخص شد که وقت نماز فرا رسیده و امام راحل برای اقامه نماز اول وقت جلسه را ترک کرده بودند؛ نکته قابل توجه این بود که در آن لحظه نه صدای اذانی شنیده می‌شد و نه نشانه دیگری وجود داشت، اما توجه امام به زمان نماز موجب شد ادامه جلسه را به بعد موکول کنند.

امام جمعه قزوین همچنین با اشاره به روایتی از زندگی شهید خلبان عباس بابایی اظهار کرد: این شهید در دوران حضور خود در آمریکا نیز به نماز اول وقت پایبند بود و هنگامی که در اتاق یکی از فرماندهان آمریکایی زمان نماز فرا رسید، کار را متوقف کرد و نماز خود را به‌جا آورد؛ رفتاری که به گفته وی، بر فرمانده آمریکایی تأثیر گذاشت.

خاطره رزمنده مجروحی که نگران از دست دادن نماز شب بود

مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با بازگویی خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس، به اهتمام رزمندگان برای حفظ عبادت حتی در شرایط دشوار جنگ اشاره کرد و گفت: در مرحله دوم عملیات کربلای پنج، زمانی که هنوز دانش‌آموز دبیرستانی بودم، به‌عنوان امدادگر در جبهه حضور داشتم و در یکی از شب‌های عملیات پس از بازنگشتن موفق نیروها از خط مقدم، همراه تعدادی از رزمندگان به عقب برگشتیم.

وی افزود: در حوالی سه‌راه شهادت شلمچه، سوار آمبولانسی شدیم که یک رزمنده مجروح را به عقب منتقل می‌کرد. مسیر بازگشت جاده‌ای خاکی و ناامن بود و به‌طور مداوم زیر آتش توپخانه و خمپاره قرار داشت؛ تکان‌های آمبولانس نیز درد و ناراحتی مجروح را بیشتر می‌کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ادامه داد: برای اینکه توجه آن رزمنده را از درد و جراحت منحرف کنم، با او وارد صحبت شدم و درباره محل خدمت و یگانش پرسیدم، اما در ادامه او از من ساعت را سؤال کرد. پس از پرس‌وجو از راننده متوجه شدیم حدود ساعت چهار و نیم بامداد است و هنوز تا اذان صبح فرصت باقی مانده است.

وی با بیان اینکه درخواست آن رزمنده جوان برای اقامه نماز شب تأثیر عمیقی بر او گذاشته است، تصریح کرد: آن بسیجی حدود ۲۰ سال سن داشت و با وجود جراحت و شرایط خطرناک مسیر، نگران بود نماز شبش از دست برود و از من خواست شرایط را برای اقامه آن فراهم کنم.

مظفری خاطرنشان کرد: پس از گذشت نزدیک به ۴۰ سال، هنوز این خاطره را به یاد دارم و وقتی خودم را با آن جوان مقایسه می‌کنم، احساس شرمندگی می‌کنم؛ چراکه او در شرایطی که جانش در معرض خطر بود و از جراحت رنج می‌برد، همچنان مراقب عبادت و نماز خود بود.

تأکید بر ارتقای کیفیت نماز و تقویت معنویت در جامعه

امام جمعه قزوین در ادامه با خطاب قرار دادن مسئولان، روحانیون و فعالان حوزه نماز گفت: تلاش برای ارتقای کیفیت نماز نباید متوقف شود و حتی اگر انسان تا پایان عمر برای اصلاح و بهبود نماز خود تلاش کند، همچنان زمینه پیشرفت وجود دارد.

وی افزود: باید برای رسیدن به حضور قلب، خشوع و خضوع بیشتر در نماز تلاش کنیم و در کنار نمازهای واجب، به نمازهای نافله و به‌ویژه نماز شب که مورد تأکید بزرگان دین است، توجه داشته باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در پایان با اشاره به نقش معنویت در اقتدار و استحکام جامعه اظهار کرد: عزت، قدرت و جایگاهی که امروز کشور از آن برخوردار است، به برکت نماز، معنویت و ایمان انسان‌هایی است که حتی در دشوارترین شرایط از ارزش‌های دینی خود دست نکشیدند.

مظفری ابراز امیدواری کرد با اهتمام مسئولان، روحانیون و فعالان حوزه نماز، این پشتوانه معنوی در جامعه تقویت شود و در پایان از تلاش‌های مجموعه سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین و دست‌اندرکاران برگزاری چهارمین اجلاس سراسری نماز قدردانی کرد.