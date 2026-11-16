به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جودکی، پیش از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت توسعه آموزش‌های محیط زیستی در مدارس، گفت: در راستای ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و حمایت از فعالیت‌های دانش‌آموزان، مراسم تقدیر از بهار اسدی شیخ احمدلو، دانش‌آموز دبستان ریحانه النبی نسیم شهر و یکی از سه برگزیده استانی طرح «مأموریت ماکان»، با حضور کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، معاون و کارشناسان آموزش و پرورش ناحیه دو، والدین دانش‌آموز و مسئولان مدرسه برگزار شد.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط آلودگی هوا، این مراسم در فضای بسته و نمازخانه دبستان ریحانه‌النبی برگزار شد، افزود: در حاشیه این برنامه، ضمن تجلیل از مربیان بهداشت و پرورشی مدرسه، شش دانش‌آموز از پایه‌های اول تا ششم به‌عنوان «محیط‌یار» انتخاب شدند تا با مشارکت در برنامه‌های آموزشی و ترویجی، در ارتقای آگاهی و گسترش فرهنگ محیط زیستی در میان همسالان خود نقش‌آفرینی کنند.

جودکی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و ماکان نصیری، از همراهی مربیان بهداشت و سلامت مدارس و خانواده‌ها در حمایت از دانش‌آموزان و مشارکت آنان در طرح «مأموریت ماکان» قدردانی کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان با تشریح مهم‌ترین محورهای آموزشی و فرهنگ‌سازی در مدارس، بیان کرد: مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدأ، کاهش مصرف پلاستیک و ظروف یک‌بارمصرف، مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از فعالیت‌های آلاینده هوا، از جمله آتش‌زدن زباله‌ها و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان، از موضوعات مهمی است که باید در برنامه‌های آموزشی دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به شرایط اضطرار آلودگی هوا، بر ضرورت آموزش و ترویج رفتارهای مسئولانه محیط زیستی در مدارس تأکید کرد و افزود: افزایش آگاهی دانش‌آموزان نسبت به پیامدهای فعالیت‌های آلاینده و رعایت توصیه‌های محیط‌زیستی، نقش مؤثری در ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حفاظت از سلامت عمومی دارد.

جودکی در پایان خاطرنشان کرد: در مرحله استانی طرح «مأموریت ماکان»، سه دانش‌آموز دبستانی از شهرستان بهارستان به‌عنوان برگزیدگان این طرح انتخاب شدند که در این برنامه از یکی از آنان تجلیل شد و تقدیر از دو دانش‌آموز دیگر نیز پس از انجام هماهنگی‌های لازم در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرار دارد.