به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی یگان‌زاده، پیش از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای برنامه‌های مستمر حفاظتی در عرصه‌های طبیعی مجموعه پارک‌های ملی خجیر و سرخه‌حصار بیان داشت: مأموران اجرایی در جریان گشت و بازدید میدانی از بخش‌های مختلف پارک ملی سرخه‌حصار، موفق به مشاهده چند رأس آهو و یک بهله جغد شدند که مشاهدات به ثبت رسید.

وی با بیان اینکه پایش مستمر زیستگاه‌ها نقش مهمی در حفاظت از گونه‌های جانوری دارد، افزود: حضور میدانی محیط‌بانان در عرصه‌های طبیعی، امکان رصد وضعیت حیات وحش، شناسایی تهدیدات احتمالی و بررسی شرایط زیستگاه‌ها را فراهم می‌کند.

رئیس پارک‌های ملی خجیر و سرخه‌حصار در پایان بر تداوم گشت و پایش‌های منظم، حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و صیانت از تنوع زیستی تأکید کرد و این اقدامات را از اولویت‌های برنامه‌های حفاظتی در پارک‌های ملی خجیر و سرخه‌حصار دانست.