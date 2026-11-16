به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش‌آموز ،بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان سینه اظهار داشت: بانوان ۴۰ تا ۶۹ سال جامعه هدف این طرح هستند و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی حداکثری آنان از خدمات این واحد سیار باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی خواستار بسیج ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌های اجرایی شهرستان و اطلاع‌رسانی گسترده برای آگاهی‌بخشی به بانوان شد و افزود: همکاری مجموعه‌های اداری و فرهنگی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش مشارکت بانوان و بهره‌مندی آنان از خدمات رایگان غربالگری داشته باشد.

فرماندار پیشوا خاطرنشان کرد: استقرار سه‌ماهه این واحد سیار، فرصتی برای توسعه خدمات پیشگیرانه و ارتقای سلامت بانوان شهرستان است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.