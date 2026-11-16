فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در حاشیه آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران در جمع خبرنگاران از تغییر رویکردهای این سازمان و حرکت به سمت حکمرانی کیفیت خبر داد و با اشاره به تحول در رویکردهای سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: با تصویب دستورالعمل نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد در نوزدهم مهرماه سال جاری در شورای عالی استاندارد، رویکرد سازمان از نگاه سنتی فاصله گرفته و به سمت حکمرانی کیفیت حرکت خواهد کرد. بر همین اساس، شیوه‌های ارزیابی نیز متناسب با این رویکرد جدید تغییر خواهد کرد.

کاهش موازی‌کاری‌ها در حوزه ارزیابی کالاها

معاون رئیس جمهور همچنین درباره کاهش موازی‌کاری‌ها در حوزه ارزیابی کالاها و نمونه‌برداری در مبادی ورودی کشور گفت: در گذشته بخشی از فرآیندهای ارزیابی و نمونه‌برداری به‌صورت هم‌زمان توسط دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه در گمرکات و مرزها، انجام می‌شد که این موضوع موجب افزایش هزینه و زمان می‌شد.

وی ادامه داد: با تفاهم‌نامه‌ای که سال گذشته با وزارت جهاد کشاورزی امضا شد، این موضوع تا حد قابل‌توجهی مدیریت شده است. بر این اساس، نتایج آزمون‌های انجام‌شده در آزمایشگاه‌های دارای تأیید صلاحیت از سوی وزارت بهداشت یا وزارت جهاد کشاورزی، مورد پذیرش سازمان ملی استاندارد قرار می‌گیرد و از نمونه‌برداری و انجام آزمون مجدد جلوگیری می‌شود. این همکاری متقابل، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش هزینه‌های آزمون و زمان ارزیابی کالاها خواهد داشت.

انصاری در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر کیفیت کاتالیست خودرو و احتمال کاهش عملکرد و آلایندگی مجدد این قطعات پس از مدتی استفاده، گفت: استاندارد کاتالیست خودرو در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و روش آزمون آن نیز با هدف رفع مشکلات موجود، به‌روزرسانی شد.

وی افزود: با توجه به اجباری بودن استاندارد کاتالیست و ضرورت ارزیابی انطباق و نظارت بر آن در بازار، موضوع در شورای عالی استاندارد مطرح و استاندارد جدید مربوط به آن به تصویب رسید.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد نظارت عالیه بر کاتالیست خودرو که پیش از این بر عهده وزارت صمت بود، توسط سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود.