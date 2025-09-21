به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی امروز در دیدار با فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد که در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت جهاد کشاورزی میتواند به حذف موازی کاریها و روان سازی فعالیتها در حوزه استانداردسازی تولید و تجارت محصولات کشاورزی کمک کند.
وی افزود: ارتقای سلامت، رفاه و آسایش جامعه از جمله تکالیف قانونی و حذف بروکراسی و اقدامات موازی، درخواست ذینفعان مشترک ما است.
وی با اشاره به فعالیت سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات و دفتر محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی در حوزههای مشترک سلامت و بهداشت و استاندارد، تاکید کرد: رعایت استانداردها در حوزه سلامت غذا از مسئولیتهای شرعی و قانونی ما و عدم رعایت آن از نظر جانی و مالی حق الناس است، بنابراین همکاریهای مشترک دو دستگاه در حوزه استاندارد میتواند به کاهش هزینههای ذینفعان منجر شود.
۹۰ درصد استاندارهای حوزه کشاورزی با همکاری سازمان استاندارد بوده است
در این دیدار، فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در سخنانی، سازمان ملی استاندارد را سازمانی فرابخشی دانست و افزود: این سازمان بر اساس قانون تقویت و توسعه در حوزههای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اندازه شناسی و تأیید صلاحیت به مجموعه کشور کمک میکند.
وی گفت: وظیفه ما در بحث استانداردسازی، تدوین استانداردها و مقررات و ضوابط ملی در کشور است و اسناد ما به منزله قانون تلقی میشود.
انصاری ادامه داد: همکاریهای خوبی بین سازمان استاندارد و جهاد کشاورزی در سالهای اخیر وجود داشته است به طوری که ۹۵ درصد استانداردهایی که در حوزه جهاد کشاورزی و محصولات خام فرآوردههای کشاورزی و سرفصل فعالیتهای سازمان دامپزشکی تدوین شده در همکاری با سازمان ملی استاندارد انجام گرفته است.
وی با اشاره به فعالیتهای سازمان استاندارد در سرفصل ارزیابی انطباق، اظهار کرد: طبق قانون آنجایی که استاندارد اجباری است ما باید ورود و از کالا نمونه برداری و آزمون کنیم و در ادامه گواهی انطباق صادر شود؛ وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت هم در این حوزه وظایفی بر دوش دارند که با همکاری موازیکاریها به حداقل میرسد.
انصاری، صدور پروانهها و مجوزهای ترخیص، تأیید صلاحیت و آزمون آزمایشگاههایی را از سرفصلهای مورد نظر برای همکاری مشترک، مطرح کرد و افزود: در حوزههای حمایت از تولید پایدار و کشاورزی ارگانیک و استانداردسازی محصولات ارگانیک در سازمان ملی استاندارد، کارهای خوبی انجام شده و در این راستا آمادگی داریم در زمینه انجام پروژههای مشترک با نگاه رفع مشکلات تولید و همچنین محصولات وارداتی به کشور همکاری کنیم.
