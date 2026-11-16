به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله گنجی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با دعوت از صاحبان مشاغل و مودیان مالیاتی برای مشارکت در طرح «نشان‌دار کردن مالیات» اظهار کرد: در قالب این طرح تاکنون ۲۵ پروژه تأمین اعتبار شده و ۴۰ پروژه عمرانی و زیرساختی استان همچنان در انتظار انتخاب و مشارکت مودیان است.

وی افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله مدرسه‌سازی، احداث مخازن آب، توسعه فضاهای ورزشی، راه‌سازی، فضاهای آموزشی و پژوهشی و طرح‌های عمرانی شهری و روستایی تعریف شده‌اند.

گنجی با اشاره به اهمیت این طرح در تسریع تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان اظهار کرد: مودیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب پروژه موردنظر خود، در تأمین اعتبار و اجرای طرح‌های اولویت‌دار مشارکت کرده و نقش مستقیمی در توسعه مناطق مختلف استان داشته باشند.

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: مهلت انتخاب پروژه‌ها تا ۳۰ آبان‌ماه است و از تمامی صاحبان مشاغل و مودیان مالیاتی دعوت می‌شود با استفاده از این فرصت، در آبادانی و پیشرفت چهارمحال و بختیاری سهیم شوند.

وی خاطرنشان کرد: نشان‌دار کردن مالیات فرصتی برای تبدیل مالیات پرداختی به پروژه‌های ملموس و خدمات ماندگار برای مردم است.