به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم ملی فوتبال عراق اظهار داشت: بازی ایران و عراق در هر شرایطی حساسیت خاص خودش را دارد، چرا که فوتبال دو کشور از نظر فنی بسیار به یکدیگر نزدیک است. فرقی نمی‌کند این مسابقه دوستانه باشد یا رسمی؛ در هر صورت دیدار دو تیم اهمیت و حساسیت خودش را دارد.

وی افزود: با این حال، نگاه ما به بازی فردا این است که روند تغییر نسل و جوان‌گرایی را که آغاز کرده‌ایم با سرعت بیشتری ادامه دهیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ادامه درباره همکاری‌های فنی و رفت‌وآمد مربیان و بازیکنان میان دو کشور گفت: هر دو کشور از افراد باهوش و توانمند از نظر فنی برخوردار هستند. خوشحالم که دو نفر از مربیان خوب ما به عراق آمده‌اند و در فوتبال این کشور فعالیت می‌کنند. این تبادل و رفت‌وآمدها می‌تواند به فوتبال هر دو کشور کمک کند همان‌ طور که در مقاطعی بازیکنان عراقی نیز به فوتبال ما آمده‌اند و به آن کمک کرده‌اند.

قلعه‌ نویی با اشاره به حضور علیرضا منصوریان در فوتبال عراق خاطرنشان کرد: تا جایی که اطلاع دارم منصوریان زمانی که هدایت تیم الطلبه را برعهده گرفت این تیم شرایط خوبی نداشت، اما در پایان فصل توانست شرایط بهتری را تجربه کند. اطلاعاتی که از عملکرد او در لیگ عراق دارم نیز نشان می‌دهد حضورش در این فوتبال می‌تواند به تبادل تجربیات و تقویت ارتباطات فوتبالی دو کشور کمک کند.

او در رابطه با تیم ملی عراق گفت: همان‌طور که قبلا هم گفتم، ایران و عراق دو کشور و ملت بزرگ منطقه هستند که ارتباطی برادرانه با یکدیگر دارند و این موضوع از هر مسئله دیگری مهم‌تر است.

وی افزود: عراق در سال‌های گذشته توانایی‌های خود را نشان داده است. به‌ویژه در سال ۲۰۰۷ که قهرمان آسیا شد من در آن زمان سرمربی تیم ملی ایران بودم و به یاد دارم یونس محمود کاپیتان آن تیم بود که اکنون ریاست فدراسیون فوتبال عراق را برعهده دارد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: به اعتقاد من فوتبال عراق مسیر خود را پیدا کرده و راه پیشرفت را شناخته است. این کشور با توجه به ویژگی‌ها و ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند در آینده به یکی از قطب‌های خوب فوتبال آسیا تبدیل شود.