به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، ادیب زارعی با اشاره به نخستین حضورش در اردوی تیم ملی برای همراهی این تیم در دو دیدار تدارکاتی مقابل فلسطین و عراق اظهار داشت: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. حضور در تیم ملی حس فوق‌العاده‌ای دارد و البته مسئولیت بزرگی است. همین موضوع باعث می‌شود با انگیزه و تعهد بیشتری کار کنیم. امیدوارم شایسته این اعتماد باشم.

وی ادامه داد: حس غیرقابل‌توصیفی دارم؛ چراکه جای پای بزرگان گذاشته‌ام. همین حالا هم بازیکنان بزرگی در تیم ملی حضور دارند که در کنارشان تمرین و بازی می‌کنم. امیدوارم بتوانم از تجربیات آنها استفاده کنم.

این دروازه‌بان جوان درباره شرایط اردوی تیم ملی در بصره گفت: شرایط اردو بسیار خوب و کاملاً مثبت است. بازیکنان با تمرکز و انگیزه بالا تمرین می‌کنند و تلاش داریم از این فرصت بهترین استفاده را ببریم.

زارعی در خصوص سطح فنی تیم‌های ملی فلسطین و عراق نیز عنوان کرد: مطمئناً کادر فنی آنالیز لازم را از این دو تیم انجام داده و تدابیر موردنیاز را برای شناخت نقاط قوت و ضعف آنها در نظر گرفته است. البته به‌طور کلی فوتبال دنیا به یکدیگر نزدیک شده و اختلاف سطح تیم‌ها کمتر شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اهدافش در تیم ملی اظهار داشت: چند سال است که آقای بیرانوند دروازه‌بان اول تیم ملی هستند و آقای سیدحسین حسینی و آقای پیام نیازمند هم در کنار ایشان حضور داشته‌اند. همه آنها دروازه‌بان‌های خوبی هستند و امیدوارم من هم بتوانم در آینده به تیم ملی کمک کنم.

دروازه‌بان جوان تیم ملی درباره چگونگی اطلاع از دعوتش به اردوی ملی گفت: فکر می‌کنم حدود یکی دو ماه قبل بود که سرپرست تیم باشگاهی‌ام از من پاسپورت خواست. آن شب از خوشحالی تا صبح خوابم نبرد. بعد از آن، کارهای دانشجویی و مجوز خروج از کشورم را پیگیری کردند و در نهایت دو روز قبل از شروع اردو به من خبر دادند که از پس‌فردا باید در اردو حاضر شوم. آن شب هم دوباره تا صبح نخوابیدم. حس عجیبی بود.

زارعی درباره کار زیر نظر آلین دینکا، مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی، گفت: آقای دینکا مربی باتجربه‌ای است. او قبلاً در تراکتور کار کرده و می‌تواند به مجموعه دروازه‌بان‌های تیم ملی کمک کند.

وی در خصوص تعویق یک‌ساله جام ملت‌های آسیا نیز اظهار داشت: به نظرم این تعویق به نفع ما شد. جام ملت‌های آسیا یکی از مهم‌ترین رقابت‌های قاره است و ما هم به‌عنوان تیم ملی ایران باید با آمادگی کامل و ذهنیت برنده وارد این مسابقات شویم. طبیعتاً هدفمان این است که بهترین عملکرد را داشته باشیم و باعث خوشحالی مردم شویم.

این دروازه‌بان درباره حضور چهار گلر در اردوی تیم ملی و نخستین دعوت خود و حبیب فرعباسی به این اردو گفت: بله، حبیب سال‌هاست در لیگ بازی می‌کند و برای رسیدن به این جایگاه تلاش زیادی داشته است. پیام نیازمند هم حدود ۸ تا ۹ سال است که در تیم ملی حضور دارد و ما چیزهای زیادی از ایشان یاد می‌گیریم. محمد خلیفه هم بازیکن بسیار خوب و باادبی است. ما در تیم‌های ملی جوانان و امید کنار هم بودیم. امیدوارم در کنار هم به یکدیگر کمک کنیم.

زارعی که کورتوا را الگوی خود معرفی می‌کند و سبک دروازه‌بانی او را می‌پسندد، درباره نظارت امیر قلعه‌نویی بر عملکرد دروازه‌بان‌ها نیز گفت: آقای قلعه‌نویی هنگام برگزاری تمرینات توجه زیادی به عملکرد دروازه‌بان‌ها دارند و اگر نکته‌ای وجود داشته باشد، حتماً تذکر می‌دهد. در چهار پنج جلسه تمرینی که داشتیم، نکات زیادی به من گفته‌اند که بیشتر فنی بوده و کمک زیادی به ما می‌کند.

زارعی با اشاره به پیروزی تیم ملی مقابل فلسطین در نخستین دیدار تورنمنت بصره گفت: شروع مسابقات با پیروزی اتفاق مثبتی برای تیم ملی بود و خوشحالم بازیکنان جوانی که برای نخستین بار فرصت پوشیدن پیراهن تیم ملی را پیدا کرده‌اند، توانستند توانایی‌های خود را نشان دهند. چنین نتایجی می‌تواند به افزایش اعتمادبه‌نفس و انسجام تیم کمک کند. امیدوارم با حفظ تمرکز و تداوم همین کیفیت، تیم ملی در ادامه مسابقات نیز عملکرد موفقی داشته باشد و با نتایج خوب، رضایت هواداران فوتبال ایران را جلب کند.

وی در پایان درباره ضرورت حفظ جایگاه بازیکنان جوان در تیم ملی خاطرنشان کرد: به نظرم ماندن در این چرخه خیلی سخت‌تر از دعوت شدن است. اینکه بازیکنی به اردو دعوت شود و به تیم ملی بیاید یک موضوع است، اما ماندن در تیم ملی و بازی کردن بسیار دشوارتر است.