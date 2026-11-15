به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دیدار برابر فلسطین که با برتری ۲ بر صفر شاگردان امیر قلعه‌نویی به پایان رسید از نظر آماری نیز عملکرد بهتری نسبت به حریف خود داشت.

طبق آمار سایت (Kickmetrics)، تیم ملی ایران در این مسابقه ۶۳ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت و موفق شد ۲۸ شوت به سمت دروازه فلسطین ثبت کند که ۹ شوت از این تعداد در چارچوب بود. در مقابل، تیم ملی فلسطین تنها یک شوت به سمت دروازه ایران داشت.

همچنین ملی‌پوشان ایران در تعداد ضربات کرنر نیز با پنج ضربه در برابر یک کرنر فلسطین برتری داشتند تا آمار این مسابقه نیز از برتری شاگردان قلعه‌نویی حکایت داشته باشد.

این آمار در حالی به ثبت رسید که تیم ملی ایران در نهایت توانست با نتیجه ۲ بر صفر از سد فلسطین عبور کند.