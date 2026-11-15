به گزارش خبرنگار مهر، محمد محبی وینگر تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی مقابل فلسطین و در ارزیابی عملکرد حریف اظهار داشت: تیم ملی فلسطین با وجود مشکلاتی که در کشورش وجود دارد تیم خوبی است و بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد. آنها در فیفادی قبلی نیز دو بازی مقابل چین و تاجیکستان برگزار کردند و برابر نیوزیلند به تساوی رسیدند. ما بازی‌های این تیم را آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم با حریف خوبی رو به‌ رو هستیم.

وی افزود: فکر می‌کنم در زمین عملکرد بسیار خوبی داشتیم و توانستیم نتیجه مطلوبی کسب کنیم. باید خودمان را برای بازی بعدی مقابل عراق در بصره آماده کنیم مسابقه‌ای که قطعا دشوار خواهد بود.

محبی درباره دیدار پیش‌روی ایران و عراق نیز گفت: بازی مقابل عراق همیشه مسابقه‌ای خوب و جذاب است. آنها حریف سرسختی هستند و یکی از تیم‌های خوب فوتبال آسیا محسوب می‌شوند. به نظرم بازی سخت و در عین حال جذابی پیش رو خواهیم داشت.

وینگر تیم ملی فوتبال ایران عنوان کرد: از نتیجه بازی بسیار خوشحالم. مسابقه سختی بود و هر دو تیم عملکرد خوبی داشتند، اما ما تا پایان بازی تلاش کردیم و توانستیم به پیروزی برسیم. شخصیت و توانایی‌های خودمان را نشان دادیم و خدا را شکر که برنده شدیم. باید همین روند را در بازی‌های بعدی نیز ادامه دهیم.

وی تصریح کرد: می‌دانیم که بازی دشواری در انتظارمان است. هواداران عراقی برای حمایت از تیم خود به ورزشگاه خواهند آمد و فکر می‌کنم شاهد مسابقه‌ای هیجان‌انگیز باشیم.

محبی در پایان درباره برنامه تیم ملی برای این دیدار خاطرنشان کرد: باید تمرکزمان را روی مسابقه بعدی حفظ کنیم. تمرینات را با جدیت دنبال خواهیم کرد و تمام تلاشمان را برای کسب پیروزی به کار می‌گیریم. همان‌ طور که گفتم مهم این است که تمرکز خود را حفظ کنیم و برای بردن بجنگیم.