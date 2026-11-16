حسن روشن در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص پیروزی ایران برابر تیم سوم فلسطین در دیداری تدارکاتی گفت : بازی با تیم فلسطین که متاسفانه تیم اصلی هم نبود بیشتر شبیه به یک بازی دور همی بود تا تدارکاتی. در حالی که ژاپن با برزیل بازی می کند و پیروز هم می‌شود ما با تیمی بازی می‌کنیم که در رده ۹۹ رنکینگ جهانی است و هیچ دستاوردی برای فوتبال ما نخواهد داشت و نمی‌توان در پایان این دیدار بازیکنان ملی پوش را ارزیابی فنی کرد.

وی در ادامه گفت : به بازی تدارکاتی می‌گویند که بازیکنان تحت فشار قرار بگیرند و کادر فنی به نقاط ضعف تیمش آگاهی پیدا کرده و در صدد رفع آن بر بیاید. فلسطین به گفته سرمربی و بازیکنش هم تیم سوم بود و دل درد داشتند که مناسفانه همین تیم دست و پا شکسته تا قبل از اخراج بازیکن خود با تیم ما به تساوی رسیده بود و بعد از آن ما توانستیم از نبود یک بازیکن استفاده کرده و به دو گل دست پیدا کنیم.

اخراج بازیکن حریف به تیم ملی کمک کرد

کارشناس فوتبال با انتقاد از عملکرد ملی پوشان گفت : برای فوتبال ملی ما خوب نیست که در مقابل یک تیم ضعیف نتوانیم به گل برسیم تا زمانی که یک بازیکن حریف اخراج می‌شود و ما بهترین مهاجم خود را وارد زمین میکنیم. در این بازی به اصطلاح تدارکاتی باز تجربه آزمون به داد تیم ملی رسید تا از ۱۰ نفره شدن حریف و اشتباه مدافعان استفاده کنیم و به گل برسیم. امیدوارم کادر فنی تمرکز بیشتری برروی تیم داشته باشد تا با آمادگی کامل راهی جام ملتهای آسیا شویم.

عراق محک جدی تر خواهد بود

روشن در خصوص دیدار دوم تیم ملی که سه شنبه شب برابر عراق صورت خواهد گرفت گفت : عراق حریف بهتری برای تیم ملی ما خواهد بود. آنها یک تیم دونده و جنگنده و فیزیکی هستند که می‌توانند عیار بازیکنان ما را بهتر نشان دهند. البته امیدوارم عراق با تیم اصلی به میدان بیاید تا شاهد یک بازی زیبا و جذاب باشیم ضمن اینکه کادر فنی هم به اهدافی که در سر دارد دست پیدا کند.

کارشناس فوتبال در ادامه تاکید کرد: عراق همیشه مقابل ما پر قدرت بازی کرده و جدال دو تیم همیشه تماشایی بوده است. این دیدار می‌تواند تا حدودی عملکرد بازیکنان را بهتر نشان دهد اما برای داشتن یک تیم پرقدرت فدراسیون فوتبال باید به دنبال بازی با تیم های بزرگ باشد نه تیم هایی که در حد و اندازه فوتبال ملی ما نیستند.

جوانگرایی به یک آرزو تبدیل شده



وی در خصوص جوانگرایی در تیم ملی گفت : جام ملتهای آسیا یک سال به تعویق افتاد تا بهترین فرصت برای کادر فنی تیم بوجود بیاید برای استفاده از بازیکنان جوان که بتوانند آینده تیم ملی را تضمین کنند. انتظار می‌رفت که در این دو دیدار بازیکنان جوان و پر انگیزه را در تیم ملی ببینیم اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و ما شاهد بازیکنان با میانگین سنی بالا بودیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: جوانگرایی در تیم ملی بیشتر به یک رویا تبدیل شده است. البته‌ تیم ملی به بازیکنان با تجربه نیاز دارد ولی با نفراتی که ما در زمین دیدیم بیشتر بازیکنان میانگین سنی بالایی داشتند که امیدواریم جوانگرایی واقعی در تیم ملی صورت بگیرد.

دستاورد تیم ملی چه خواهد بود

روشن در پایان خاطر نشان کرد: بازیکنان جوان که میانگین سنی آنها تا ۲۳ سال باشد در تیم ملی جای خیلی کمی دارند و کادر فنی بیشتر به بازیکنان سن بالا و به نوعی با تجربه بها می‌دهد. باید از کادر فنی سوال کنیم آیا استفاده از بازیکنانی با میانگین سنی بالا دستاوردی برای فوتبال ملی ما خواهد داشت. ایا با این نوع انتخاب بازیکنان جوان بی انگیزه نمی‌شوند. این سوالاتی است که امیدواریم کادر فنی به اهالی فوتبال و مردمی که عاشق تیم ملی کشورشان هستند پاسخی شفاف و منطقی بدهد.