به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اولین جلسه تمرینی ملی‌پوشان فوتبال ایران بعد از پیروزی ۲ بر صفر شب گذشته مقابل تیم ملی فلسطین، از ساعت ۱۲:۱۵ ظهر امروز یکشنبه ۲۴ آبان به وقت محلی در ۲ گروه زیرنظر اعضای کادرفنی در باشگاه بدنسازی و زمین چمن شماره ۲ استادیوم بین‌المللی بصره برگزار شد.

در این جلسه تمرینی آن دسته از ملی‌پوشان که شب گذشته در اکثر دقایق بازی در زمین حضور داشتند، همراه با گروهی از اعضای کادرفنی با حضور در باشگاه بدنسازی به ریکاوری پرداختند و مابقی ملی‌پوشان نیز در زمین چمن تمرینات خود را از سر گرفتند.

تمرین چمنی در هوای مطبوع و آفتابی بصره برگزار شد که طی آن در ابتدا ملی‌پوشان به گرم کردن خود با بازی آقاوسط پرداختند که این تمرین با روحیه بالای بازیکنان همراه بود.

در بخش بعدی بازیکنان تمرین پابه‌توپ و باز کردن گل کوچک را انجام دادند.

در بخش پایانی نیز در نیمه زمین، بازیکنان به ۲ تیم تقسیم شدند و با ۲ دروازه‌بان بازی پرفشار را در چند قسمت در دستورکار قرار دادند. پس از این بخش، تمرین به پایان رسید.