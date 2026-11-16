به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان یزد، محمدمحسن رفیعی اظهار کرد: این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، تلاش مستمر و فعالیت‌های گسترده آموزشی این کتابخانه برای ارتقای دانش، آگاهی و مهارت‌های شهروندان است.

وی افزود: کتابخانه شهدای شاهدیه طی یک سال گذشته بیش از ۸۰ دوره آموزشی متنوع در رشته‌های مختلف برگزار کرده و با بهره‌گیری از مربیان متخصص و حرفه‌ای، در تمامی روزهای هفته میزبان علاقه‌مندان در گروه‌های سنی خردسال، کودک، نوجوان و بزرگسال بوده است.

رفیعی با اشاره به تنوع برنامه‌های آموزشی این کتابخانه ادامه داد: برگزاری مستمر کلاس‌ها و حضور مربیان توانمند، فرصت مناسبی برای یادگیری، شکوفایی استعدادها، پرورش خلاقیت و توسعه مهارت‌های فردی و اجتماعی اعضا و دیگر شهروندان فراهم کرده است.

وی کسب این عنوان ملی را بیانگر نقش مؤثر کتابخانه شهدای شاهدیه در توسعه فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی و تحقق رسالت کتابخانه‌های عمومی در ارتقای سرمایه علمی و فرهنگی جامعه دانست.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد این موفقیت را به کتابداران، مربیان، اعضای کتابخانه و مردم فرهنگ‌دوست شاهدیه و استان یزد تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد دیگر کتابخانه‌های استان نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود، موفقیت‌های بیشتری کسب کنند.