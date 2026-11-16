به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست کارگروه کاهش جمعیت کیفری استان با اشاره به مشکلات اجرایی در حوزه اتباع اظهار کرد: برخی نواقص در فرآیند ابطال مدارک اقامتی و طرد اتباع وجود دارد که باید با بررسی کارشناسی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برطرف شود.

وی با تأکید بر ضرورت ثبت دقیق اطلاعات هویتی و اثر انگشت اتباع افزود: با استفاده از ظرفیت‌ها و ابزارهای موجود، باید هنگام ورود افراد به زندان و همچنین مراجعه آنان به اداره امور اتباع برای دریافت ضمانت، اطلاعات هویتی به‌صورت جامع ثبت و هویت واقعی افراد احراز شود تا سوابق آنان به شکلی دقیق و قابل تطبیق در دسترس باشد.

طهماسبی خواستار به‌روزرسانی ماهانه این اطلاعات با هماهنگی دادستانی و دستگاه‌های متولی شد و تصریح کرد: در فرآیند طرد اتباع، وضعیت خانواده و افراد تحت تکفل فاقد مجوز اقامت مستقل نیز باید تعیین تکلیف شود و اقدامات قانونی در این زمینه به‌صورت منسجم انجام گیرد.

وی اصلاح فرآیندها، اجرای دقیق مصوبات و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مسئول را از الزامات ساماندهی امور اتباع و مدیریت جمعیت کیفری استان دانست.