به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد، حجت‌الاسلام سید یحیی نجم‌الهدی با اشاره به جایگاه کتاب و کتابخوانی در تعالی فرهنگی جامعه اظهار کرد: کتاب از مهم‌ترین ابزارهای رشد فکری و معرفتی است و مساجد به دلیل ارتباط مستمر با نسل نوجوان و جوان و برخورداری از ظرفیت مردمی، می‌توانند نقش مؤثری در گسترش فرهنگ مطالعه داشته باشند.

وی افزود: رویکرد ستاد این است که کتابخوانی به جریانی مستمر و اثرگذار در فعالیت‌های مسجدی تبدیل شود و از برنامه‌های مناسبتی و مقطعی فراتر برود؛ از همین رو مجموعه‌ای از طرح‌ها با عنوان محوری «مسجد، کتاب، بیداری» طراحی شده است.

نجم‌الهدی راه‌اندازی و تقویت حلقه‌های کتابخوانی مسجدی را از برنامه‌های این طرح برشمرد و گفت: این حلقه‌ها با فراهم کردن فرصت مطالعه جمعی، گفت‌وگو درباره محتوای کتاب‌ها و تبادل نظر اعضا، کتابخوانی را از فعالیتی فردی به تجربه‌ای جمعی و تعاملی تبدیل می‌کنند.

وی ادامه داد: طرح «شنبه‌های کتاب» نیز با هدف ایجاد قرار هفتگی برای انس بیشتر اعضای مسجد با کتاب و نهادینه‌سازی عادت مطالعه، به‌ویژه در میان نوجوانان و خانواده‌های مسجدی، دنبال می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد، راه‌اندازی میز کتاب و معرفی آثار منتخب در مساجد را از دیگر برنامه‌ها دانست و افزود: برگزاری نشست‌های نقد و بررسی کتاب و دعوت از نویسندگان، مؤلفان و چهره‌های فرهنگی برای حضور در مساجد نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به وجود ۴۱۸ کتابخانه مسجدی در استان اظهار کرد: این کتابخانه‌ها ظرفیت ارزشمندی برای توسعه فرهنگ مطالعه هستند و باید با به‌روزرسانی منابع، فعال‌سازی مجموعه‌ها و افزایش مشارکت اعضای کانون‌ها، زمینه بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت فراهم شود.

نجم‌الهدی برگزاری مسابقات کتابخوانی و نمایشگاه‌های کتاب در مساجد را از دیگر محورهای فعالیت ستاد عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها می‌توانند انگیزه مطالعه را افزایش دهند و دسترسی آسان‌تر مردم به کتاب را فراهم کنند.

وی آموزش رابطان کتاب و کتابخوانی در مساجد را نیز ضروری دانست و افزود: استمرار و اثربخشی برنامه‌ها نیازمند تربیت افرادی آشنا با شیوه‌های ترویج مطالعه، معرفی کتاب و مدیریت فعالیت‌های فرهنگی است؛ از این رو برگزاری نشست‌های تربیت مربی با محوریت کتاب مورد توجه قرار دارد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد با تأکید بر نقش نوجوانان در ترویج فرهنگ مطالعه بیان کرد: شناسایی و آموزش نوجوانان کنشگر در حوزه کتابخوانی از اهداف مهم این مجموعه است تا آنان با تکیه بر خلاقیت و ارتباط با همسالان خود، به سفیران ترویج کتاب در مساجد و محلات تبدیل شوند.

وی همچنین به طرح «بوم کنشگران کتابخوان مسجدی» اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف شناسایی ظرفیت‌ها، ساماندهی فعالیت‌ها و تقویت نقش‌آفرینی فعالان حوزه کتابخوانی دنبال می‌شود تا برنامه‌های هر مسجد متناسب با نیازها و ویژگی‌های فرهنگی محله طراحی و اجرا شود.

نجم‌الهدی در پایان، برگزاری نشست‌های آموزشی و تخصصی، نقد و بررسی کتاب و بهره‌گیری از تجربه نویسندگان و فعالان فرهنگی را از دیگر زمینه‌های توسعه کتابخوانی در مساجد دانست و بر تقویت ارتباط میان کتابخانه‌های مسجدی، مربیان و مخاطبان تأکید کرد.