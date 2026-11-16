به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مراة البحرین، مردم بحرین علیه احکام ظالمانه آل خلیفه علیه علمای بحرینی دست به تظاهرات زدند.

ساکنان ستره بحرین پس از صدور احکام ظالمانه علیه علمای دینی در بحرین در مخالفت با ظلم رژیم بحرین دست به تظاهرات زدند.

همزمان منابع خبری اعلام کردند که علمای بازداشت شده بحرینی به زندان الحوض الجاف وارد شدند تا از آنجا به زندان «جو» منتقل شوند.

ائتلاف ۱۴ فوریه: مردم خشم خود را به این احکام ابراز کنند

ائتلاف ۱۴ فوریه در واکنش به احکام صادره رژیم آل خلیفه علیه علمای بحرین اعلام کرد: احکام حبس ابد برای علمای ارشد، جامعه شیعه بحرین را هدف قرار می‌دهد. ما از مردم خود می‌خواهیم که خشم خود را نسبت به این احکام ظالمانه ابراز کنند.

در بیانیه ائتلاف ۱۴ فوریه آمده است: احکام ظالمانه صادر شده توسط دادگاه‌های رژیم نامشروع آل خلیفه، مبنی بر محکومیت آیت الله شیخ عیسی احمد قاسم، عالم برجسته و علمای ارشد شیعه به حبس ابد، حمله‌ای خطرناک به کیان و موجودیت شیعیان در بحرین و نقض مستقیم حقوق و آزادی‌های مذهبی شیعیان است.

ائتلاف ۱۴ فوریه بیان کرد: ما تأکید می‌کنیم که این حکم ظالمانه علیه شیعیان، با توجه به تبعات گسترده آن برای طیف اساسی جمعیت بحرین، یعنی اکثریت، قابل تحمل یا نادیده گرفتن نیست. بنابراین واکنش و خشم گسترده مردمی را می‌طلبد. ما از مردم و انقلابیون قهرمان خود در سراسر بحرین می‌خواهیم که در مخالفت قاطع با این احکام ظالمانه به پا خیزند.

واکنش الوفاق

جمعیت ملی اسلامی الوفاق، احکام صادر شده توسط دادگاه‌های رژیم بحرین علیه شیخ عیسی قاسم و تعدادی از فقهاء، علما و چهره‌های برجسته بحرینی را «احکام دیوانه‌وار» توصیف کرد و آنها را گامی تنشزا علیه اکثریت ساکنانی دانست که زیر یوغ تروریسم به سر می برند.

الوفاق بحرین بیان کرد: این احکام، علمای بارز و چهره‌های مذهبی کشور را هدف قرار داده است.

جمعیت الوفاق در بیانیه خود، تشدید خشونت آل خلیفه را به جانبداری رژیم حاکم از رژیم صهیونیستی و تلاش‌های آن برای سرکوب همه کسانی که سیاست‌های کشتار و نسل‌کشی این رژیم را در منطقه رد می‌کنند، مرتبط دانست و بیان کرد: تشدید اقدامات و تحرکات آل خلیفه در راستای جانبداری از رژیم صهیونیستی و تلاشی برای مطیع کردن افرادی است که با سیاست های کشتار و نسل کشی در منطقه مخالفند.

در بیانیه الوفاق آمده است: این احکام در چارچوب هدف قرار دادن جامعه شیعه و علمای آن صادر شده است. محاکمه شیخ عیسی قاسم و تعدادی از چهره‌های مذهبی نشان دهنده تشدید رویارویی با نیروها و چهره‌هایی است که با سیاست‌های رژیم مخالف هستند.

گفتنی است که رژیم آل‌خلیفه در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه خود و بی‌توجه به اعتراضات مردمی، احکام سیاسی و سنگینی را علیه بیش از ۶۰ عالم دینی در بحرین صادر کرد. بر اساس این احکام، به‌جز ۴ نفر که به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند، برای سایر این علما حکم حبس ابد صادر شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده ، آیت‌الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین، شیخ علی الصددی، شیخ محمود العالی، شیخ علی رحمة و شیخ محمد صنقور و دیگر علمای بازداشتی به حبس ابد محکوم شده‌اند.

همچنین گزارش‌ها حاکی است چهار نفر دیگر از علما به نام‌های المسترشد، فخری، مهدی سهوان و الحفیری به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

صدور این احکام سنگین علیه علمای شیعه، در حالی صورت می‌گیرد که مخالفان رژیم آل‌خلیفه آن را بخشی از روند فشار و سرکوب جریان‌های دینی و شخصیت‌های مذهبی در بحرین می‌دانند.