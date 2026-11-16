به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ائتلاف ۱۴ فوریه در واکنش به احکام صادره رژیم آل خلیفه علیه علمای بحرین اعلام کرد: احکام حبس ابد برای علمای ارشد، جامعه شیعه بحرین را هدف قرار می‌دهد. ما از مردم خود می‌خواهیم که خشم خود را نسبت به این احکام ظالمانه ابراز کنند.

در بیانیه ائتلاف ۱۴ فوریه آمده است: احکام ظالمانه صادر شده توسط دادگاه‌های رژیم نامشروع آل خلیفه، مبنی بر محکومیت آیت الله شیخ عیسی احمد قاسم، عالم برجسته و علمای ارشد شیعه به حبس ابد، حمله‌ای خطرناک به کیان و موجودیت شیعیان در بحرین و نقض مستقیم حقوق و آزادی‌های مذهبی شیعیان است.

ائتلاف ۱۴ فوریه بیان کرد: ما تأکید می‌کنیم که این حکم ظالمانه علیه شیعیان، با توجه به تبعات گسترده آن برای طیف اساسی جمعیت بحرین، یعنی اکثریت، قابل تحمل یا نادیده گرفتن نیست. بنابراین واکنش و خشم گسترده مردمی را می‌طلبد. ما از مردم و انقلابیون قهرمان خود در سراسر بحرین می‌خواهیم که در مخالفت قاطع با این احکام ظالمانه به پا خیزند.

گفتنی است که رژیم آل‌خلیفه در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه خود و بی‌توجه به اعتراضات مردمی، احکام سیاسی و سنگینی را علیه بیش از ۶۰ عالم دینی در بحرین صادر کرد. بر اساس این احکام، به‌جز ۴ نفر که به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند، برای سایر این علما حکم حبس ابد صادر شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده ، آیت‌الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین، شیخ علی الصددی، شیخ محمود العالی، شیخ علی رحمة و شیخ محمد صنقور و دیگر علمای بازداشتی به حبس ابد محکوم شده‌اند.

همچنین گزارش‌ها حاکی است چهار نفر دیگر از علما به نام‌های المسترشد، فخری، مهدی سهوان و الحفیری به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

صدور این احکام سنگین علیه علمای شیعه، در حالی صورت می‌گیرد که مخالفان رژیم آل‌خلیفه آن را بخشی از روند فشار و سرکوب جریان‌های دینی و شخصیت‌های مذهبی در بحرین می‌دانند.