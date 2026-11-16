به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآه البحرین، روحانیون بحرینی اعلام کردند که دادگاه فرمایشی این کشور تمامی علمایی که نام آنها در پرونده محاکمه صوری امروز حضور داشته‌اند را به استثنای ۴ نفر به حبس ابد محکوم کرده است.

۴ روحانی دیگر نیز به ۱۵ سال حبس محکوم شده اند. این افراد عبارتند از: شیخ جفیری، شیخ مسترشد، شیخ عزیز خضران و رادود سهوان.

پیش از این اپوزیسیون بحرین، محاکمه شماری از علمای برجسته شیعه را که امروز برگزار شد، باطل دانسته و دولت را مسئول پیامدهای هرگونه احکام محکومیتی دانسته بودند که ممکن است علیه علمای بازداشت‌ شده صادر شود. این نیروها هشدار دادند که تداوم چنین اقداماتی، بحران سیاسی را به مرحله‌ای از رویارویی می‌کشاند که موجودیت یکی از مؤلفه‌های اصلی جامعه بحرین را هدف قرار می‌دهد.

در این بیانیه که دیروز یکشنبه صادر شد، آمده است که اصرار حکومت بر محاکمه شماری از علمای دینی شیعه، هم‌زمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و از طریق اتهاماتی ساختگی با انگیزه‌های خصمانه، به معنای هدف قرار دادن طایفه شیعه، باورها و چهره‌های برجسته آن است. به گفته این نیروها، چنین اقداماتی بحران سیاسی بحرین را پیچیده‌تر می‌کند و بافت ملی کشور را به خطر می‌اندازد.

آن‌ها تأکید کردند هرگونه حکم محکومیتی که علیه این علما صادر شود، باطل خواهد بود و درباره پیامدهای خطرناک آن در سطح ملی هشدار دادند. نیروهای مخالف همچنین خواستار توقف محاکمه، آزادی فوری علما و پایان دادن به سیاست سرکوب و بازداشت‌ها شدند.

نیروهای مخالف از مردم بحرین خواستند تحولات را دنبال کنند و برای دفاع از علما و طایفه شیعه، بر اساس تکلیف دینی، ملی و اخلاقی و با استناد به رهنمودهای آیت‌الله شیخ عیسی احمد قاسم که بر وفاداری به علما تأکید کرده است، آمادگی داشته باشند.