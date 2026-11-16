به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارخانه صنایع سرگرمی مهوا، در ادامه حضور بین‌المللی انیمیشن سینمایی «نگهبانان خورشید»، نشست تخصصی این اثر با حضور عماد رحمانی و مهرداد محرابی کارگردانان فیلم، در شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان Gmfilmpf ایتالیا برگزار می‌شود.

این نشست با عنوان «Legacy of the Guardian» فرصتی فراهم می‌کند تا مخاطبان ایتالیایی و علاقه‌مندان به سینمای انیمیشن با مسیر خلق این اثر و روند تبدیل روایت‌های اسطوره‌ای و سنت‌های ایرانی به روایتی تصویری و مدرن آشنا شوند.

عماد رحمانی نویسنده و کارگردان «نگهبانان خورشید»، در این نشست از چگونگی شکل‌گیری ایده و تبدیل میراث اسطوره‌ای ایران به داستانی جذاب برای مخاطبان کودک و نوجوان سخن خواهد گفت. مهرداد محرابی کارگردان و هنرمند سه‌بعدی، نیز تجربه خود را در خلق شخصیت‌ها و اجرای حرکت و پویانمایی دیجیتال با حاضران به اشتراک خواهد گذاشت.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این برنامه با شعار «از اسطوره تا انیمیشن» طراحی شده است و هدف آن، نمایش روند تولید فیلم‌های انیمیشن و نقش سینما در ایجاد پیوند میان فرهنگ‌های گوناگون است.

«نگهبانان خورشید» محصول مشترک «کارخانه صنایع سرگرمی مهوا» و «ویستا مدیا» به تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی، پیش از این نیز در بخش‌های ملی و بین‌الملل سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ایران حضور داشته و پروانه زرین بهترین پویانمایی را دریافت کرده است.