به گزارش خبرنگار مهر، آیین پایانی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهرماه با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان فرهنگی و سینمایی کشور، هنرمندان و اعضای هیئت داوران در سالن اجلاس اصفهان برگزار شد و برگزیدگان بخش مسابقه سینمای ایران معرفی شدند.

در بخش بهترین پویانمایی، پروانه زرین این بخش به عماد رحمانی و مهرداد محرابی برای کارگردانی فیلم «نگهبانان خورشید» رسید.

در بخش بهترین بازیگر کودک، امیررضا محمدی سلیمانی برای ایفای نقش در فیلم «کوچ» پروانه زرین این بخش را دریافت کرد.

دانیال جعفری نیز برای بازی در فیلم «عروس چشمه» به عنوان برگزیده بخش بهترین بازیگر نوجوان معرفی شد.

در بخش بهترین دستاورد فنی، هیئت داوران دو پروانه زرین را به امیر ولی‌خانی و رضا محمودیان برای جلوه‌های بصری فیلم «شوتینگا» و داود رحمانی برای فیلمبرداری فیلم «کوچ» اختصاص دادند.

در بخش بهترین کارگردانی، پروانه زرین به آرش معیریان برای کارگردانی فیلم «شوتینگا» رسید.

همچنین در بخش بهترین فیلم کودک، امیر رحیم‌زاده برای فیلم «شوتینگا» به عنوان برگزیده معرفی شد.

در بخش بهترین فیلم نوجوان نیز پروانه زرین به مهدی مطهر برای فیلم «کوچ» اختصاص یافت.

هیئت داوران سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان همچنین در بخش بهترین فیلمنامه هیچ‌یک از آثار را شایسته دریافت پروانه زرین ندانست.

پیش از اعلام برگزیدگان، هیئت داوران پس از بازبینی ۱۵ فیلم بلند سینمایی بخش مسابقه سینمای ایران، نامزدهای دریافت پروانه زرین را در بخش‌های مختلف معرفی کرده بود.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار شد.