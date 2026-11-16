به گزارش خبرنگار مهر، عبدالغفور غراوی ظهر دوشنبه در نشست بررسی پیامدهای پدیده‌های اقلیمی نوظهور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اظهار کرد: ارتباط علمی و نخبگانی با بدنه اجرایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حکمرانی مطلوب دارد در واقع اگر جامعه علمی وظیفه تصمیم‌سازی را برای تصمیم‌گیران انجام دهد، ریسک شکست طرح‌ها به حداقل رسیده و موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای تضمین می‌شود.

وی با اشاره به سوابق تاریخی حوادث در استان، افزود: گلستان و ایران همواره با مخاطرات متعددی مواجه بوده‌اند؛ استان ما کلکسیونی از حوادث از جمله سیل، ریزگرد و آتش‌سوزی است، حافظه تاریخی مردم گلستان هنوز تلخی سیل‌های دهه‌های ۷۰، ۸۰ و سیل ویرانگر سال ۹۸ را فراموش نکرده است.

مدیر کل مدیریت بحران گلستان ادامه داد: اگرچه عناوین علمی این پدیده‌ها ممکن است تغییر کند، اما اثرات تخریبی آن‌ها به‌ویژه بر اقتصاد کشاورزی‌محور استان گلستان، خسارات روانی و اقتصادی سنگینی به‌جای گذاشته است.

الزام دستگاه‌ها به داشتن پیوست کاهش خطر

غراوی با بیان اینکه ما دست نخبگان و جامعه علمی را می‌فشاریم و از ظرفیت دانشگاه‌های مادر استان برای تدوین یک تقویم زمانی ماهیانه جهت برگزاری نشست‌های تخصصی استفاده خواهیم کرد،افزود:

خروجی این نشست‌های علمی در حوزه‌های منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، عمران شهری و روستایی، در ستاد مدیریت بحران استان مصوب خواهد شد، در واقع طبق قانون مدیریت بحران، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در تهیه و اجرای برنامه‌های خود پیوست کاهش خطر داشته باشند.

وی افزود:ما نسخه‌های علمی دانشگاهیان را مستندسازی و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کنیم تا به سمت جامعه‌ای ایمن حرکت کنیم.

هشدار نسبت به کاهش حساسیت مردم به مخاطرات

غراوی در ادامه به نقش علوم انسانی و رسانه در مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: این یک هشدار جدی است که نخبگان می‌گویند مردم دیگر نسبت به مخاطرات احساس خطر نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه عادی‌انگاری یا ناآگاهی نسبت به رفتار سیلاب، یکی از آسیب‌های جدی در حوادث اخیر بوده است،افزود:در کنار رشته‌های تخصصی اقلیم و کشاورزی، نیازمند ورود رشته‌های روابط عمومی و جامعه‌شناسی برای تحلیل رفتارهای اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی مردم هستیم تا از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان با اشاره به تعامل مثبت با مجموعه‌های فنی و هواشناسی، یادآور شد: در هشدار اخیر، با وجود اینکه سطح هشدار هواشناسی نارنجی بود، اما با دستور استاندار و با توجه به تحلیل‌های فنی مبنی بر احتمال بارش‌های نقطه‌ای شدید، سطح آمادگی را به قرمز تغییر دادیم و این نشان‌دهنده اهمیت تحلیل داده‌ها در پیشگیری از بحران است.