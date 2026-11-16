به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسینی صبح دوشنبه در نشست تخصصی بررسی پیامدهای اقلیمی ال نینو با بیان اینکه باید به‌جای نگاه صرفاً تهدیدمحور، راه‌های سازگاری با این پدیده‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های آن‌ها را دنبال کنیم، اظهار کرد:

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد پیامدهای این پدیده در مناطق گوناگون متفاوت است و می‌تواند به خشکسالی، افزایش دما یا بارش‌های سنگین منجر شود؛ بنابراین برای مدیریت آن باید شرایط هر منطقه به‌طور جداگانه بررسی شود.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در مواجهه با ال‌نینو افزود: تقویت زیرساخت‌های هواشناسی، شناسایی مناطق آسیب‌پذیر و برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آب از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش خسارت‌ها و افزایش تاب‌آوری کمک کند.

مدیر کل پدافند غیرعامل گلستان با بیان اینکه در چرخه مدیریت بحران، توجه به سازگاری اقلیمی ضروری است، افزود: در کنار پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی باید بررسی کنیم چگونه می‌توان با شرایط طبیعی سازگار شد و از ظرفیت‌های آن برای توسعه بهره گرفت.

حسینی با اشاره به خشکسالی‌های سال‌های اخیر و وضعیت منابع آبی استان گفت: با وجود وقوع سیلاب، آثار آن بر منابع آب پایدار نیست و لازم است برای هدایت و ذخیره آب و تغذیه آبخوان‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی ادامه داد: اجرای مؤثر طرح‌های آبخیزداری در بالادست می‌تواند در مدیریت روان‌آب‌ها و بهبود وضعیت منابع آبی نقش داشته باشد.

مدیر کل پدافند غیرعامل گلستان با بیان اینکه در مواجهه با پدیده‌های اقلیمی، همیشه نمی‌توان طبیعت را تغییر داد؛افزود: گاهی لازم است شیوه برنامه‌ریزی و فعالیت‌های خود را با شرایط جدید تطبیق دهیم تا آسیب‌ها کاهش یابد.

حسینی گفت: مردم نباید از پدیده‌های جوی دچار نگرانی شوند، اما بی‌تفاوتی نیز درست نیست. شناخت علمی این پدیده‌ها و برنامه‌ریزی دستگاه‌های مسئول می‌تواند به کاهش خسارت‌ها و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود کمک کند.