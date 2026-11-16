به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی ظهر دوشنبه در نشست تخصصی بررسی پیامدهای اقلیمی ال نینو با انتقاد از نگاه تک‌شاخصی به پدیده‌های اقلیمی اظهار کرد:متأسفانه در افکار عمومی از ال‌نینو یک غول تصور شده که ممکن است با واقعیت‌های اقلیمی ما و شاخص‌های متعدد دیگر همخوانی نداشته باشد.

وی افزود: نباید تنها به الگوی دورپیوندی ال‌نینو بسنده کرد؛ چرا که دست‌کم ۲۷ شاخص دیگر در کنار ویژگی‌های محلی دریای خزر بر اقلیم گلستان اثرگذارند.

شکست هیدرولوژیکی رودخانه‌ها از سال ۱۳۸۷

رئیس اداره آبخیزداری منابع طبیعی گلستان،برف را یکی از حیاتی‌ترین متغیرهای مدیریت منابع آب استان برشمرد و گفت: متأسفانه هم در فراوانی و هم در ماندگاری برف با کاهش شدید روبرو هستیم، از سال ۱۳۸۷ به این سو، شاهد یک شکست جدی در میزان آبدهی رودخانه‌های استان بوده‌ایم که دلیل اصلی آن از دست دادن برفاب‌های مؤثر و کاهش چشمه‌زایی در اثر نبود ذخیره برفی کافی است.

عباسی ادامه داد: این وضعیت مستقیماً مدیریت مخازن، بخش زراعی و در نهایت امنیت غذایی ما را با مخاطره جدی روبرو کرده است.

آبخیزداری؛ خط مقدم مقابله با دبی کاذب

وی با اشاره به وجود بیش از ۲ هزار سازه آبخیزداری در گلستان، ضمن تأکید بر لزوم نگاه سیستمی گفت: اگرچه اقدامات زیادی انجام شده، اما هنوز کافی نیست، در اراضی شیب‌دار استان، به دلیل تغییر کاربری‌ها و شیب زیاد، با بارش‌های کوتاه‌مدت شاهد ایجاد دبی کاذب هستیم که همه‌چیز را در مسیر خود تخریب می‌کند.

رئیس اداره آبخیزداری منابع طبیعی گلستان افزود: سیل مردادماه امسال نشان داد که حتی اگر در بالادست سازه داشته باشیم، زیرساخت‌های تقاطعی و جاده‌ای ما در پایین‌دست باید با نگاهی نو بازطراحی شوند، چرا که آبخیزداری تنها پروژه‌ای است که در خط مقدم پیشگیری از این نگرانی‌ها قرار دارد.

عباسی با انتقاد از کفایتِ صرف به هشدارهای هواشناسی، پیشنهاد داد: صرفِ اعلام وضعیت قرمز هواشناسی کافی نیست، ما نیازمند یک مرکز پیش‌بینی مشترک هستیم که داده‌های هواشناسی را وارد مدل‌های هیدرولوژیکی کند تا دقیقاً مشخص شود کدام نقطه دچار آب‌گرفتگی می‌شود و واکنش عملیاتی ما باید چه باشد در واقع این یک زنجیره است که باید با مشارکت آب منطقه‌ای، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و دانشگاه تکمیل شود.

نقد مدیریت سنتی شهری؛ بزرگ کردن کانال‌ها راهکار نیست

عباسی با گریزی به حوادث تلخ انسانی ناشی از سیل اخیر در استان، خاطرنشان کرد: پذیرفتنی نیست که در قرن حاضر، سیل پیکر شهروند ما را کیلومترها جابه‌جا کند.

وی خطاب به مدیران شهری گفت: دهه‌هاست که مناطقی مانند خیابان امام رضا (ع) در گرگان دچار آب‌گرفتگی می‌شوند و راهکار ما فقط بزرگ‌تر کردن کانال‌ها بوده است.

رئیس اداره آبخیزداری منابع طبیعی گلستان با بیان اینکه دنیا به سمت مدیریت هوشمند روان‌آب و اصلاح وزن زیرساخت‌ها رفته است، نه صرفاً کارهای سازه‌ای صرف،اظهار کرد: اگر قرار بود با بزرگ کردن کانال مشکل حل شود در ۵۰ سال گذشته رفع می‌شد.

رئیس اداره آبخیزداری گلستان تأکید کرد: تغییر اقلیم یک واقعیت است؛ وقتی دمای قطب ۲.۵ درجه افزایش می‌یابد، الگوهای جوی تغییر کرده و موج‌های ناگهانی پدیدار می‌شوند بنابراین به جای هراس، باید به سمت اصلاح وضع موجود و اجرای پروژه‌های دانش‌بنیان و منطبق با شرایط جدید اقلیمی حرکت کنیم.