به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)، بعد از ظهر دوشنبه، اعلام کرد: گنبد آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) ۹۱۰۰ خشت مطلا (مس با روکش طلا) دارد که تاکنون ۳ هزار خشت آن مرمت شده و مابقی پروژه نیز در حال انجام است تا تمامی خشت‌ها و زیرساخت گنبد مرمت شود.

بر اساس اعلام روابط عمومی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)، پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و مطالعات سازه‌ای، تصمیم بر این شد که به‌جای مرمت موضعی، تمام خشت‌های مطلای گنبد بازگشایی، کدگذاری و برای انجام عملیات مرمت به کارگاه منتقل شوند.