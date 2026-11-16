به گزارش خبرنگار مهر، احمد ملایری، بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه فرعی ستاد تسهیل ورامین با اشاره به اهداف تشکیل این کارگروه اظهار کرد: هدف از تشکیل کارگروه‌های تسهیل، حمایت از واحدهای تولیدی و افرادی است که در فرآیندهای اداری با مشکل مواجه شده‌اند و دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی و مسئولیت‌پذیری، مسیر حل مشکلات آنان را هموار کنند.

وی افزود: در برخی موارد، پاسخ منفی مدیران دستگاه‌ها ناشی از محدودیت‌های قانونی است، اما کارگروه تسهیل می‌تواند با صدور مصوبات مکتوب و پذیرش مسئولیت تصمیم‌گیری، زمینه اقدام دستگاه اجرایی در چارچوب قانون را فراهم کند.

ملایری با اشاره به مشکلات اقتصادی و شرایط تحریمی کشور تصریح کرد: تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه، نیروی کار و اداره واحدهای خود با دشواری‌های متعددی روبه‌رو هستند و نباید با سخت‌گیری‌های غیرضروری، موانع بیشتری پیش روی آنان قرار داد.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرماندار ورامین ادامه داد: برخی ضوابط در سال‌های گذشته و متناسب با شرایط آن زمان تدوین شده‌اند؛ از این‌رو باید ضمن پایبندی به قانون، از ظرفیت‌های قانونی و انعطاف مسئولانه برای رفع موانع تولید استفاده کرد.

وی تعطیلی واحدهای تولیدی را عاملی برای افزایش بیکاری و بروز آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: جلوگیری از تعطیلی حتی یک واحد تولیدی و حفظ چند فرصت شغلی می‌تواند از شکل‌گیری مشکلات اجتماعی گسترده‌تر جلوگیری کند.

ملایری همچنین بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع تأکید کرد و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی حتی در صورت نداشتن امکان موافقت با درخواست مراجعان، باید با خوش‌رویی، مسیرهای جایگزین و راهکارهای قانونی را به آنان معرفی کنند.

وی در پایان از مدیران ادارات خواست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مصوبات کارگروه تسهیل، برای رفع موانع تولید، حمایت از فعالان اقتصادی و حفظ اشتغال پایدار در ورامین اقدام کنند.