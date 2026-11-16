احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: روز چهارشنبه یک سامانه ضعیف ناپایدار از آسمان استان عبور می‌کند و به سبب گذر این سامانه، شاهد رشد ابر در آسمان استان خواهیم بود.

وی افزود: وزش باد شدید در برخی مناطق استان نیز از دیگر پدیده‌های جوی این هفته است و انتظار می‌رود این وضعیت تا پایان هفته ادامه داشته باشد.

کارشناس هواشناسی ایلام تصریح کرد: با توجه به ضعیف بودن این سامانه، بارش قابل توجهی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود و عمده اثر آن به صورت رشد ابر و وزش باد خواهد بود.

احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: با این حال، وزش باد شدید در برخی مناطق می‌تواند مشکلاتی برای تردد ایجاد کن؛ بنابراین شهروندان بهتر است در این روزها نکات ایمنی را رعایت کنند.