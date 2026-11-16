به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله ولدی ظهر امروز دوشنبه در نشست با اعضای مجمع ایثارگران و جمعی از پیشکسوتان جهاد و شهادت شهرستان بروجرد اظهار کرد: مردم این شهرستان در طول هشت سال جنگ تحمیلی و همچنین جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، با رشادت و غیرت خود شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت ثبت و مستندسازی این حماسه‌ها افزود: تدوین دانشنامه جامع ایثار و شهادت می‌تواند نقش مؤثری در زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و ایثارگران و انتقال روایت رشادت‌های آنان به نسل‌های آینده داشته باشد.

فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به ضرورت مشارکت خانواده‌های شهدا و ایثارگران در تدوین این اثر تصریح کرد: تهیه دانشنامه‌ای جامع و در شأن شهدا و ایثارگران، نیازمند همکاری و همراهی پیشکسوتان، خانواده‌های شهدا و همه افرادی است که در این حوزه صاحب تجربه و اطلاعات هستند تا اثری کامل و قابل استفاده در اختیار عموم قرار گیرد.

ولدی در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از خانواده‌های شهدا و ایثارگران گفت: ایجاد و راه‌اندازی مجتمع خدماتی و رفاهی ایثارگران در شهرستان می‌تواند علاوه بر فراهم‌کردن زیرساخت لازم برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، در مسیر حمایت از خانواده‌های آنان نیز مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج در آذرماه خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه‌های مختلف و همراهی ایثارگران و خانواده‌های شهدا، برنامه‌های متنوعی در شهرستان برگزار می‌شود و تلاش خواهیم کرد با بهره‌گیری از ظرفیت مهمانان کشوری، زمینه اجرای برنامه‌های حمایتی برای ایثارگران فراهم شود.