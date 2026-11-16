منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان اصفهان اظهار کرد: این جلسه عصر امروز با حضور مدیران و نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل هواشناسی و صنوف کشاورزان حوضه آبریز زاینده‌رود برگزار شد و در آن آخرین وضعیت منابع و مصارف آب حوضه، پیش‌بینی بارش‌ها و نحوه تأمین نیاز آبی کشت‌های پاییزه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر آغاز مجدد بارش‌ها از نیمه دوم آذرماه و برآورد میزان بارندگی در فصل‌های پاییز و زمستان، وضعیت بارش‌ها در سرشاخه‌های زاینده‌رود و همچنین شرایط منابع و مصارف آبی حوضه مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: بر اساس مباحث مطرح‌شده در این نشست، کارگروه پیشنهاد کرد از ابتدای آذرماه سال جاری خروجی سد زاینده‌رود با هدف تأمین نیاز آبی کشت‌های پاییزه در حوضه آبریز و همچنین تأمین نیاز زیست‌محیطی رودخانه افزایش یابد.

شیشه‌فروش با اشاره به میزان آب پیش‌بینی‌شده برای بخش کشاورزی تصریح کرد: بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، تأمین حداکثر ۷۰ میلیون مترمکعب آب از سد زاینده‌رود برای مصارف کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است تا نیاز آبی کشت‌های پاییزه در حوضه آبریز تأمین شود.

وی با بیان اینکه نحوه توزیع آب نیز باید با هماهنگی تشکل‌های کشاورزی انجام شود، گفت: مقرر شد میزان آب تحویلی و زمان‌بندی توزیع در شبکه‌های آبیاری با هماهنگی صنوف کشاورزان و از سوی شرکت آب منطقه‌ای و شرکت میراب زاینده‌رود عملیاتی شود تا برنامه توزیع آب متناسب با نیاز کشاورزان و شرایط شبکه‌ها اجرا شود.

تأکید بر نظارت بر مسیر زاینده‌رود همزمان با بازگشایی آب

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی همزمان با افزایش خروجی سد و بازگشایی آب در مسیر زاینده‌رود اظهار کرد: شهروندان و گردشگران باید از استقرار در بستر رودخانه و مسیر کانال‌های آبیاری در زمان جریان آب خودداری کنند و دستگاه‌های مسئول نیز اقدامات لازم را برای پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی انجام دهند.

وی افزود: شرکت آب منطقه‌ای، شرکت میراب زاینده‌رود، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرها و روستاهای واقع در مسیر رودخانه و مجاری آبی باید برای اجرای دقیق برنامه توزیع آب همکاری و نظارت لازم را اعمال کنند.

شیشه‌فروش ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و مدیریت‌های محلی باید ضمن همکاری با صنوف کشاورزان، نسبت به رفع موانع موجود در مسیر رودخانه، تسریع در روند انتقال و توزیع آب و نظارت بر شبکه‌های آبیاری اقدام کنند.

وی اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی درباره مخاطرات ناشی از جریان آب در رودخانه و کانال‌ها را ضروری دانست و گفت: پیشگیری از حوادث، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز آب و رعایت ضوابط تعیین‌شده در برنامه توزیع، از جمله مواردی است که باید به‌صورت مستمر مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

آخرین وضعیت ذخیره سد زاینده‌رود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت منابع آبی سد زاینده‌رود اظهار کرد: حجم ذخیره مخزن سد زاینده‌رود در حال حاضر ۱۹۱ میلیون مترمکعب است.

شیشه‌فروش افزود: میانگین ورودی آب به سد در شرایط فعلی ۲۱ مترمکعب بر ثانیه و میزان خروجی آن ۱۵ مترمکعب بر ثانیه گزارش شده است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع و مصارف آب در حوضه زاینده‌رود خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی، هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و مشارکت صنوف کشاورزان در توزیع و مصرف بهینه آب، از الزامات مدیریت شرایط آبی استان است.