حسین محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشینه تاریخی فرهنگ کتاب و کتابخوانی در این شهرستان اظهار کرد: دماوند به‌عنوان یکی از کهن‌شهرهای کشور، از دیرباز در حوزه فعالیت‌های کتابخانه‌ای و ترویج مطالعه پیشینه قابل توجهی داشته است.



وی افزود: فعالیت کتابخانه‌ای در دماوند از سال ۱۳۴۴ و با راه‌اندازی کتابخانه مسجد جامع آغاز شد و پس از آن، کتابخانه‌های روستایی نیز شکل گرفتند. در آن دوران، با استفاده از وسایل نقلیه، کتاب به پایگاه‌های فرهنگی مستقر در مساجد روستاها منتقل و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گرفت.



محمدی با اشاره به وضعیت کنونی کتابخانه‌های شهرستان تصریح کرد: در حال حاضر پنج کتابخانه عمومی در دماوند فعالیت دارند که شامل کتابخانه‌های شهری، روستایی و سیار است. کتابخانه سیار نیز با هدف ارائه خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای، روستاهای پرجمعیت شهرستان را پوشش می‌دهد.



رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی دماوند با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این مجموعه بیان کرد: برگزاری نشست‌های رونمایی و نقد کتاب، تجلیل از نویسندگان بومی و خرید آثار و منابع تألیفی نویسندگان شهرستان از جمله برنامه‌هایی است که در کتابخانه‌های عمومی دنبال می‌شود.



وی با بیان اینکه دماوند از ظرفیت قابل توجهی در حوزه نویسندگی برخوردار است، گفت: بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۱۰۰ نویسنده در شهرستان شناسایی شده‌اند و طی دو سال اخیر نیز بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب از نویسندگان دماوندی منتشر شده است. البته این آمار بر اساس منابعی است که به کتابخانه‌ها رسیده و ممکن است تعداد واقعی آثار منتشرشده بیشتر از این میزان باشد.



محمدی تأکید کرد: یکی از اولویت‌های ما تأمین منابع مورد نیاز اعضای کتابخانه‌هاست. به همین منظور، درخواست‌های مراجعان برای تهیه کتاب‌های مورد علاقه و مورد نیازشان جمع‌آوری می‌شود و در بازه زمانی حدود دو ماه، این درخواست‌ها در سبد خرید منابع قرار می‌گیرد تا کتاب‌های مورد نظر تهیه و در اختیار اعضا قرار گیرد.



وی با اشاره به ضرورت دسترسی مردم به آثار نویسندگان گذشته و معاصر اظهار کرد: این تصور که مردم دیگر کتاب نمی‌خوانند، چندان صحیح نیست؛ چراکه اگر منابع مناسب و مورد علاقه مخاطبان در دسترس قرار گیرد، استقبال از کتاب و کتابخوانی نیز افزایش پیدا می‌کند.



درخواست از نویسندگان برای اهدای آثار به کتابخانه‌های عمومی



رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی دماوند در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ آثار نویسندگان بومی گفت: یکی از موضوعات مهم، شناسایی و ثبت آثار نویسندگانی است که در سال‌های گذشته فعالیت داشته‌اند و برخی از آن‌ها اکنون در قید حیات نیستند.



وی افزود: در همین راستا، از نویسندگان شهرستان درخواست می‌کنیم دست‌کم یک نسخه از کتاب‌های منتشرشده خود را به کتابخانه‌های عمومی اهدا کنند تا این آثار در مجموعه کتابخانه‌ها ثبت، نگهداری و برای علاقه‌مندان قابل جست‌وجو و دسترسی باشد.



محمدی ادامه داد: این اقدام علاوه بر غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ها، به شناسایی دقیق‌تر نویسندگان و ثبت آمار آثار منتشرشده در شهرستان نیز کمک می‌کند. از همین تریبون از تمامی نویسندگان دماوند دعوت می‌کنم با اهدای آثار خود به کتابخانه‌های عمومی، در حفظ میراث مکتوب شهرستان مشارکت کنند.



ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای در عصر فناوری



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش فناوری در توسعه فرهنگ مطالعه خاطرنشان کرد: تکنولوژی می‌تواند در بهبود روند زندگی و دسترسی به اطلاعات نقش مؤثری داشته باشد، اما بهره‌مندی صحیح از این ظرفیت مستلزم برخورداری از سواد رسانه‌ای و مهارت استفاده از فناوری است.



رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی دماوند افزود: هر مطلب و اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشر می‌شود، الزاماً معتبر نیست؛ بنابراین مخاطبان باید توانایی تشخیص منابع موثق، بررسی مستندات و شناسایی نویسندگان و تولیدکنندگان محتوا را داشته باشند.



حمایت از ثبت و انتشار آثار شفاهی و بومی روستاها



محمدی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی روستاهای شهرستان دماوند اظهار کرد: در بسیاری از روستاها افراد فرهیخته‌ای حضور دارند که از دانش، تجربیات، مهارت‌ها و آداب و رسوم ارزشمندی برخوردارند، اما ممکن است توانایی مکتوب کردن این دانسته‌ها را نداشته باشند.



وی افزود: هرچند جمع‌آوری و تدوین این آثار به‌صورت مستقیم جزو مأموریت‌های اصلی کتابخانه‌های عمومی نیست، اما می‌توانیم در این مسیر تسهیل‌گری کنیم و افراد علاقه‌مند را به ناشران و مجموعه‌هایی که در زمینه دریافت، ارزیابی و انتشار آثار فعالیت دارند، معرفی کنیم.

[25/08/1405 07:23 ب.ظ] _Reyhane: محمدی با اشاره به وجود ظرفیت‌هایی برای انتشار آثار بدون دریافت هزینه از نویسندگان کم‌توان مالی گفت: برخی ناشران در صورت تأیید ارزش محتوایی آثار، آمادگی دارند کتاب نویسندگان فاقد توان مالی را به‌صورت رایگان منتشر کنند و کتابخانه‌های سیار نیز می‌توانند در شناسایی این افراد و معرفی فرصت‌های موجود به آن‌ها نقش‌آفرینی کنند.



آمادگی کتابخانه‌های دماوند برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی در شرایط بحرانی



رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان دماوند در بخش پایانی این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت ثبت و انتقال تجربیات و خاطرات مردم از شرایط جنگی و بحران‌ها گفت: جنگ همواره آثار و پیامدهای مختلفی بر زندگی انسان‌ها برجای می‌گذارد و خاطرات و تجربه‌های افرادی که این شرایط را پشت سر گذاشته‌اند، بخشی از حافظه تاریخی و اجتماعی جامعه محسوب می‌شود.



وی تصریح کرد: برای عبور آگاهانه از شرایط بحرانی، دسترسی به اطلاعات معتبر، افزایش دانش عمومی و بهره‌گیری از منابع علمی و آموزشی اهمیت زیادی دارد.



محمدی از آمادگی کتابخانه‌های عمومی دماوند برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی در این زمینه خبر داد و گفت: این آمادگی وجود دارد که با دعوت از استادان مجرب و متخصصان دانشگاهی، کارگاه‌هایی برای ارتقای آگاهی عمومی و کمک به عبور از شرایط بحرانی برگزار کنیم.



وی در پایان خاطرنشان کرد: کتابخانه‌های عمومی شهرستان منابع و آثار ارزشمندی در حوزه‌های مختلف در اختیار دارند که شهروندان می‌توانند با مراجعه به این مراکز از آن‌ها بهره‌مند شوند. امیدواریم مجموعه این اقدامات گامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشد.