به گزارش خبرگزاری مهر مهدی مهرور در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرج اظهار داشت: مقابله با مواد مخدر مسئولیتی همگانی است و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با وظایف و مأموریت‌های خود در این عرصه ایفای نقش کنند؛ چراکه این موضوع علاوه بر یک تکلیف اداری، مسئولیتی اجتماعی و شهروندی است.

وی با تأکید بر اینکه پیشگیری و آموزش باید در اولویت برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد، افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین در بخش درمان و بازتوانی جلوگیری کند و در این مسیر، آموزش، آگاه‌سازی، نظارت، رصد مستمر و هماهنگی بین دستگاهی اهمیت ویژه‌ای دارد.

فرماندار ویژه شهرستان کرج با اشاره به ضرورت توجه ویژه به نسل جوان و جامعه دانش‌آموزی، نقش آموزش‌وپرورش و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی را در ارتقای آگاهی و پیشگیری از اعتیاد مهم دانست و خواستار تقویت برنامه‌های آموزشی و تربیتی در این حوزه شد.

مهرور همچنین بر ضرورت ارائه گزارش‌های دقیق، مستند و مبتنی بر آمار و ارقام از عملکرد دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده باید قابل ارزیابی و مقایسه با دوره‌های گذشته باشد تا میزان اثربخشی برنامه‌ها و عملکرد مجموعه‌های مسئول به‌درستی مشخص شود.



وی در ادامه، تشدید نظارت‌های میدانی، شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب‌پذیر، مقابله با کانون‌های توزیع مواد مخدر و پیگیری اقدامات مربوط به ساماندهی معتادان متجاهر را از دیگر ضرورت‌های این حوزه برشمرد و بر نقش مؤثر شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

مهرور با اشاره به اهمیت پیگیری مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: دستیابی به نتایج مطلوب در این حوزه مستلزم هم‌افزایی، تقسیم کار مشخص و مشارکت مستمر دستگاه‌های اجرایی و انتظامی است.

وی در پایان با تأکید بر نقش اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در پیشگیری از اعتیاد، خواستار استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، خبرنگاران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز و مجموعه‌های فرهنگی برای آگاهی‌بخشی عمومی و ترویج فرهنگ پیشگیری شد.