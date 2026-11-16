به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کابینه پیشبرد امور رژیم صهیونیستی ضمن گلایه از موضع‌گیری‌های اخیر گادی آیزنکوت نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه گفت که «اگر اقدامات تحریک‌آمیز آیزنکوت متوقف نشود، مذاکرات تشکیل دولت وحدت هیچ فایده‌ای ندارد».

اظهارات نتانیاهو در حالی است که روز گذشته نمایندگان حزب‌های لیکود به ریاست نتانیاهو و یشار به ریاست آیزنکوت با هم دیدار کردند که محوریت آن بررسی امکان تشکیل دولت وحدت و پیشنهادهای مطرح شده در این باره بود.

پس از این نشست که در ادامه نشست رسمی آیزنکوت و نتانیاهو برگزار شد، رئیس حزب یشار به شدت علیه نتانیاهو موضع گرفت و او را به اتخاذ سیاست تحریک و تخریب علیه مخالفان دولت کنونی متهم کرد.

آیزنکوت حتی در بیانیه رسمی خود، نتانیاهو و اطرافیان او را تهدیدی مستقیم علیه رژیم صهیونیستی جعلی دانست. او گفت که تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داد حتی نتانیاهو یک دقیقه در رأس قدرت بماند.