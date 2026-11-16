به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی، دوشنبه شب در آیین افتتاح کتابخانه مهر و امید و سالن فرهنگی آموزشی شهید مهدی بحرانی مسجد فاطمه‌الزهرا (س) محله شهید صدوقی شهر دیّر، ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران این اقدام ارزشمند فرهنگی اظهار کرد: باید رونق اولیه مساجد احیا شود؛ چرا که در صدر اسلام، مساجد مرکز تمام تصمیم‌گیری‌ها و کانون فعالیت‌های اجتماعی بودند.

امام جمعه دیّر افزود: طرح مسجدمحوری و محله‌محوری از چند سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود مساجد به جایگاه اصلی خود بازگردند.

وی با تاکید بر اینکه امام جماعت نباید تنها امام داخل مسجد باشد، بلکه باید امامِ محله باشد، گفت: با کمک بسیج، کانون‌های فرهنگی هنری و فعالان مسجد، می‌توان نیازها و مشکلات تک‌تک خانوارهای محله را شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی کرد؛ درست مانند صدر انقلاب که صندوق‌های قرض‌الحسنه مساجد گره‌گشای ازدواج و مشکلات معیشتی نمازگزاران بودند.

امام جمعه دیّر در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، به دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب در حوزه کتاب اشاره کرد و گفت: هیچ رسانه و فضای مجازی‌ای نمی‌تواند جایگزین کتاب شود.

وی اضافه کرد: تمدن‌ها، تاریخ و شخصیت‌های بزرگ از طریق کتاب به دست ما رسیده‌اند و جامعه‌ای که کتاب نخواند، از نظر فرهنگی فقیر است.

حسینی تصریح کرد: مطالعه هدفمند، حاشیه‌نویسی و تقریظ‌نویسی بر کتب توسط رهبر شهید انقلاب، الگویی عملی برای همه ماست. افتتاح این کتابخانه، سالن مطالعه و فضای آموزشی در مسجد فاطمه‌الزهرا (س) باید به الگویی برای سایر مساجد تبدیل شود تا مسجد صرفاً به برگزاری نماز جماعت محدود نماند.

وی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی پنهان برخی خانواده‌ها، بر لزوم راه‌اندازی مراکز نیکوکاری در مساجد تأکید کرد و گفت: بسیاری از نیازمندان واقعی جامعه به دلیل مناعت طبع و عزت نفس، تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند که وظیفه مساجد و خیرین شناسایی این افراد آبرومند و دستگیری از آن‌ها با رعایت کامل کرامت انسانی است.

وی در پایان ضمن قدردانی از خیرین، کتابداران، خانواده‌هایی که خرید کتاب را در سبد اقتصادی خانوار قرار می‌دهند و مسئولان حاضر در مراسم، بر ضرورت نظارت مسئولان فرهنگی بر تولید کتاب‌های مفید و تشویق نویسندگان متعهد تأکید کرد و خواستار استمرار این‌گونه اقدامات خیرخواهانه و فرهنگی در تمامی مساجد شهرستان شد.