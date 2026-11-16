به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفاع‌پرس، سردار ایوب سلیمانی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بازدید کرد.

سردار سلیمانی در جریان این بازدید با اشاره به تحول ساختاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در سال‌های اخیر اظهار داشت: این نمایشگاه فرصتی را فراهم کرد تا تصویر کاملی از اقدامات صورت‌گرفته به دست آورم؛ بر اساس اسناد و مدارک، بسیاری از فعالیت‌هایی که امروز شاهد آن هستیم، در دوره مسئولیت سردار کارگر آغاز شده است.

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به واقعه عاشورا، نقش روایتگری را در ماندگاری تاریخ حیاتی خواند و گفت: وقتی عاشورا را بررسی می‌کنیم، در کنار نام حضرت سیدالشهدا (ع)، نام حضرت زینب (س) نیز می‌درخشد. اگر حضرت زینب (س) نبود، کربلا در کربلا می‌ماند.

ماندگاری تاریخ حیاتی خواند و گفت: وقتی عاشورا را بررسی می‌کنیم، در کنار نام حضرت سیدالشهدا (ع)، نام حضرت زینب (س) نیز می‌درخشد. اگر حضرت زینب (س) نبود، کربلا در کربلا می‌ماند.

سردار سلیمانی با تاکید بر اینکه جنگ یک حادثه زمانی و مکانی محدود است، اما آنچه آن را به تاریخ تبدیل می‌کند، روایت است، تصریح کرد: دفاع مقدس هشت‌ساله، به جز روایت‌هایی که رزمندگان برای خانواده‌های خود بازگو می‌کردند، برای عموم مردم به‌طور کامل محسوس نبود. اما امروز نزدیک به ۴۰ سال از آن دوران گذشته و اگر این مستندات و راویان نبودند، تصویر ما از جنگ بسیار متفاوت بود.

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر مرجعیت و بلوغ کامل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، خاطرنشان کرد: مستنداتی که از دفاع مقدس دوم و سوم جمع‌آوری شده، در بسیاری از ابعاد از آنچه از هشت سال دفاع مقدس گردآوری شده، بیشتر است. این مجموعه محل رجوع، اعتباربخشی و سندیت است و اجازه تحریف تاریخ را نخواهد داد.

سردار سلیمانی با اشاره به نقش الگوهای دفاع مقدس در تربیت نسل‌های آینده اظهار داشت: بسیاری از جوانان ما الگوی خود را رزمندگان دفاع مقدس قرار دادند و دهه‌ها با این الگوها زندگی کردند. امروز شما این الگوها را در جنگ‌های اخیر ثبت و ضبط و آن را حفظ می‌کنید. تردید نکنید که پس از پایان این جنگ نیز این مستندات به اشکال مختلف منتشر خواهد شد و جوانان در موزه‌ها با آن مواجه و اسناد را مطالعه می‌کنند و قطعا منشا هدایت جوانان خواهد شد.

وی افزود: گاهی یک جوان با دیدن یک رفتار یا یک حادثه، مسیر زندگی‌اش متحول می‌شود. شما عزیزان در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت این فرصت را به همه جوانان کشور می‌دهید که به اصل موضوع دسترسی داشته باشند و کار زیبنده‌ای است. کاری که حضرت زینب (س) کرد، معرفی امام حسین (ع) به دنیا بود؛ اگر او نبود، چیزی در تاریخ نمی‌ماند. باید زینبی باشد که حرفش مبنا و معتبر باشد.

سردار سلیمانی با اشاره به جایگاه حقوقی و اعتباری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت تصریح کرد: امروز اعتبار بنیاد در سطح کشور بی‌شک کم‌نظیر است و مرجعیت آن در قوانین مختلف به رسمیت شناخته شده است. امام شهید بارها و بارها بر این موضوع صحه گذاشته و همه سازمان‌ها به اینجا ارجاع داده شده‌اند؛ لذا اگر شما چیزی می‌گویید یا می‌نویسید، این محل قضاوت و تصمیم خواهد بود.

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح با تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، گفت: کاری که شما انجام می‌دهید، ذره‌ای کمتر از کار عزیزانی که در دفاع مقدس و دو جنگ اخیر جانفشانی کردند، نیست. این جهت هم تبریک دارد و هم مسئولیت شما را بالاتر می‌برد. باید دعا کنیم که در این مسیر و بر صراط مستقیم بمانید و این رسالت تاریخی و انقلابی را تا آخر خط ادامه دهید.

سردار سلیمانی در ادامه با تحلیل راهبردی از تقابل انقلاب اسلامی با استکبار جهانی گفت: از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی، اگر بگوییم این جنگ قابل پیش‌بینی بود، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. پس از دفاع مقدس هشت ساله، شمارش معکوس برای رویارویی انقلاب اسلامی و استکبار جهانی آغاز شده بود. ما و رژیم صهیونیستی و استکبار، دو خط متقاطع هستیم، نه موازی؛ حتماً روزی به هم می‌رسیم و آن روز، روز جنگ است.

وی افزود: این جنگ برای طرفین وجودی و حیثیتی است. ما تا زمانی که به بازدارندگی مطلق نرسیم، از آن پرهیز داریم. دشمن نیز زمانی وارد جنگ خواهد شد که مطمئن شود می‌تواند کار ما را یکسره کند. آنچه در یک سال گذشته رخ داد، نشان داد که همه‌ی باطن غرب در صحنه جهانی آشکار و تصویر آمریکا در دنیا به کلی دگرگون شده است.

معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به آمادگی دفاعی کشور تصریح کرد: ما بنایی برای جنگ نداشتیم، اما همه تلاش شهدا و تأکیدات امام شهید بر آمادگی دفاعی بود. اساساً با جنگ مخالفیم، چون هزینه آن بر مردم و زیرساخت‌ها تحمیل می‌شود. اما دشمن با خیانت خائنان و آدرس‌های غلط وارد جنگ شد و در جنگ تحمیلی اول در ۱۲ روز پشیمان شد.

سردار سلیمانی گفت: اگر حوادث دی‌ماه اتفاق نمی‌افتاد، جنگ تحمیلی دوم آغاز نمی‌شد. ترامپ در آن زمان گفت که به من گفته شد که اگر رهبری نظام را حذف کنید، کار نظام ایران تمام است. اما دشمن اشتباه محاسباتی کرد و اطلاع نداشت که معماری نظام توسط امام راحل و امام شهیدمان پایه‌گذاری شده است و همین معماری درست در ثبات و تاب‌آوری مردم بسیار موثر بود و موجب شد ملت ایران در جنگ اخیر مبعوث شوند.

وی با اشاره به شرایط کنونی جنگ گفت: آمریکایی‌ها سه سناریو در پیش داشتند که پس از جنگ تحمیلی دوم بارها با آن بازی کردند، یا مجدد حمله نظامی به ایران کنیم؛ یا توافق کنیم یا با فشار اقتصادی تاب آوری مردم را پایین بیاوریم و سپس منجر به شورش مردم و وارد کردن ضربه نهایی به نظام شویم.

سردار سلیمانی با تاکید بر اینکه آمریکا هیچ توافقی را با ما امضا نمی‌کند، خاطرنشان کرد: دشمن می‌داند که جمهوری اسلامی ایران کوتاه نخواهد آمد؛ لذا هر توافقی که منجر به پذیرش شرایط ایران باشد، شکست مطلق آمریکایی‌هاست.

معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح گفت: مجموعه اقدامات عملیاتی نیروهای مسلح موجب شده تا به مرحله‌ بالایی از بازدارندگی برسیم. امروز دشمن به دنبال پیروزی است و توافق به منزله شکست دشمن است؛ جنگیدن نیز به منزله شکست دشمن است و آنها احتمال موفقیت در نبرد را کمتر از ۱۰ درصد می‌دانند و این نشان از قدرت بالای کشورمان دارد. اما امروز همه عقلای قومشان می‌گویند نجنگید که شکست مفتضحانه‌تری نصیب شما می‌شود.

وی افزود: آمریکا و شخص ترامپ به هیچ وجه طالب جنگ با ما نیست، اما از سوی دیگر نمی‌تواند عقب‌نشینی کند، چون آن جنگ شکست مطلق اوست. امروز با بهانه محاصره دریایی و زمینی و هوایی، درصدد هستند ایران را به نقطه تسلیم برسانند یا فرصت‌سازی کنند. آنها می‌ترسند از درگیر شدن با حقیقتی که همه صاحب‌نظرانشان بر آن اذعان دارند.

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر عدم عقب‌نشینی ایران تصریح کرد: آنها آرزو دارند بدون جنگ به حداقلی از خواسته‌های خود برسند و به‌عنوان شکست‌خورده تلقی نشوند، اما ما کاری می‌کنیم که این آرزو را به گور ببرند. اجازه نمی‌دهیم آمریکایی‌ها احساس پیروزی کنند؛ یا باید شکست را بپذیرند یا بجنگند. ما حاضر نیستیم با خون شهدا و امام شهیدمان معامله کنیم. خون‌بهای امام شهید ما که نفس زکیه بود، همه دودمان آنهاست؛ لذا از آنها نمی‌گذریم.