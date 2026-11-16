به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در حالی که رابرت پتینسون به عنوان جیمز باند بعدی سینما انتخاب شد، وی در بیانیه‌ای از جیمز باند به عنوان یکی از افسانه‌ای‌ترین شخصیت‌های سینما یاد کرد و گفت سپردن نقش مأمور ۰۰۷ به وی افتخاری بزرگ است.

دنی ویلنوو کارگردان فیلم بعدی «جیمز باند» که پتینسون به تازگی در فیلم «تل‌ماسه: قسمت سوم» بازیگر وی بود، با تشکر از بازیگران دیگری که به عنوان بازیگر این نقش در فهرست منتخب جای داشتند، گفت: با استعدادهای خارق‌العاده‌ای احاطه شده بودیم، اما فقط یک ۰۰۷ می‌تواند وجود داشته باشد. من از استقبال از رابرت پتینسون به عنوان جیمز باند جدیدمان بسیار خوشحالم. او روح جاودانه ۰۰۷ را دارد و روحی کاملاً جدید را به ارمغان می‌آورد. بی‌صبرانه منتظر شروع کار هستم.

دنیل کریگ در ۵ فیلم این نقش را برعهده داشت که از سال ۲۰۰۶ با «کازینو رویال» آغاز شد. آخرین حضور کریگ در سال ۲۰۲۱ در فیلم «زمانی برای مردن نیست» بود که با فداکاری باند برای نجات جهان از یک سازمان تروریستی جهانی مخفی به پایان ‌رسید.

پیش‌بینی‌ها درباره جیمز باند بعدی، در ماه گذشته رسانه‌ها و صنعت سینما را به خود مشغول کرده بود و فهرستی از بازیگران بریتانیایی به عنوان گزینه‌های احتمالی مطرح شده بودند. جیکوب الوردی ابتدا بیش از همه برای این نقش مطرح بود و بعد جک لودن مطرح شد و اوایل سپتامبر، گری اولدمن، همبازی او در فیلم «اسب‌های آرام» ادعا کرد که باند از قبل انتخاب شده و با شیطنت افزود برای لودن «آرزوی موفقیت» دارد. اما کالوم ترنر گزینه بعدی برای این نقش شد تا سرانجام در چند روز اخیر خبر تست بازیگری پتینسون و نیکلاس هولت، انتخاب قطعی را تقریبا روشن کرد.

پتینسون تقریباً بدون شک، پرطرفدارترین ستاره سینما در سال ۲۰۲۶ است و رکورد گیشه را در اختیار دارد. وی با همکاری زندیا، فیلم «درام» محصول A۲۴ را که یک کمدی درام اوریجینال صمیمی اما پرجنب‌وجوش بود و با بودجه ۲۸ میلیون دلاری ساخته شد به فروش ۱۳۴ میلیون دلاری در سراسر جهان رساند. «پرایم‌تایم» هم که در آن پتینسون در نقش یک مجری بازی می‌کند، نیز ۶۱ میلیون دلار فروش جهانی را در برابر بودجه اندک ۱۸ میلیون دلاری، به دست آورد و در نهایت پتینسون در فیلم «اودیسه» که ۱.۸ میلیارد دلار فروخت، در نقش منفی آنتینوس بازی کرد. در ماه دسامبر هم وی با فیلم «تل‌ماسه: قسمت سوم» دیده خواهد شد.

پتینسون سال ۲۰۲۲ برای اولین بار در نقش شخصیت اصلی فیلم «بتمن» به کارگردانی مت ریوز بازی کرد تا نشان دهد توانایی همکاری با گروه‌های بزرگ فیلمسازی و فیلم‌های با بودجه بالا را دارد.