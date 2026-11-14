به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، نام‌های متعددی برای جیمز باند جدید آزمایش داده‌اند و حالا دنی ویلنوو در مورد فرآیند انتخاب بازیگر خبرهای جدید به اشتراک گذاشته و در مصاحبه جدیدی درباره انتخاب بازیگر نقش مأمور جدید ۰۰۷ گفته است: در حال انجام است. دارد انجام می‌شود!

ویلنو سپس افزود: پایم روی گاز است و دارم فشار را بیشتر می‌کنم!

رابرت پتینسون و نیکلاس هولت جدیدترین نام‌هایی بودند که گزارش شد برای این نقش نمادین که آخرین بار توسط دنیل کریگ در فیلم «زمانی برای مردن نیست» در سال ۲۰۲۱ بازی شده بود، تست بازیگری داده‌اند. جک لودن، جاش اوکانر و کالوم ترنر هم برای دادن تست فراخوانده شده بودند.

پیرس برازنان که این نقش را از فیلم «چشم طلایی» در سال ۱۹۹۵ بازی کرد، به تازگی گفت: همه مردانی که اکنون در لیست هستند، بازیگرانی هستند که من آنها را تحسین می‌کنم. اما کالوم، کالوم ترنر کسی است که من با او کار کرده‌ام و او خیلی قوی است. همه آنها صدا، فیزیک و حضور در فیلم دارند. همه آنها به عنوان بازیگر، عمر طولانی دارند، همه این مردان جوان.

سایت «ورلد آف ریل» هم خبر داده که مت بلونی از مجله «پوک» گفته رابرت پتینسون به احتمال زیاد جیمز باند بعدی خواهد بود.

وی نوشته در حالی که همه از سیرک انتخاب بازیگر باند خسته شده‌اند، گفته شده از میان نامزدهای نهایی شامل نیکلاس هولت، جک لودن، جاش اوکانر، کالوم ترنر و پتینسون، احتمالا تا پیش از کریسمس نام جیمز باند بعدی اعلام می‌شود و شانس پتینسون از همه بیشتر است.

بلونی گفته منابع داخلی به وی گفته‌اند قراردادها برای این بازیگران یکسان نبوده و برای اوکانر و لودن بازی در ۴ فیلم شرط کار است، در حالی که برای پتینسون ۳ فیلم در نظر گرفته شده و دستمزد بسیار بیشتری نسبت به بقیه پیشنهاد شده است.

به گفته بلونی، باربارا بروکلی که پیشتر تهیه کننده جیمز باند بود هم پتینسون را برای نقش باند در نظر گرفته بود، اما او وارد فیلم‌های «بتمن» شد. از آنجا که ویلنوو کارگردان باند بعدی با پتینسون در «تل‌ماسه ۳» همکاری کرده و چند بار هم عشق خود را به آخرین فیلم او، «پرایم‌تایم» ابراز کرده‌است، باز احتمال انتخاب او بیشتر می‌شود. این واقعیت که پتینسون هم پذیرفته تست بازیگری بدهد، نشان می‌دهد که او هم این نقش را می‌خواهد.