جستجوی رسمی برای جیمز باند بعدی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، استودیو آمازون ام‌جی‌ام تست بازیگری رسمی برای گرفتن نقش مامور ۰۰۷ را آغاز کرده و از نینا گلد برای یافتن مردی که هم خوش‌برخوردی لازم را داشته باشد و هم ریسک‌پذیر باشد تا بتواند جایگزین دنیل کریگ شود، کمک گرفته است.

استودیو آمازون ام‌جی‌ام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد جستجو برای جیمز باند بعدی در حال انجام است و افزود: اگرچه قصد نداریم در طول فرآیند انتخاب بازیگر در مورد جزئیات خاصی اظهار نظر کنیم، اما مشتاقیم به محض اینکه زمان مناسب فرا برسد، اخبار بیشتری را با طرفداران ۰۰۷ به اشتراک بگذاریم.

نینا گلد اظهارنظری در این مورد نکرد، اما منبعی آگاه از تولید، مشارکت او را در این امر تأیید کرد. حضور او در بیست و ششمین جیمز باند منطقی است. گلد پیچیدگی‌های فرنچایزهای بزرگ را درک می‌کند و بیشتر به خاطر پر کردن دنیای وستروس در «بازی تاج و تخت» شبکه HBO شناخته می‌شود. از جمله کارهای او می‌توان به سریال «تاج» نتفلیکس و همچنین ۵ فیلم از فرنچایز «جنگ ستارگان» اشاره کرد. در آخرین تلاش او، دیزی ریدلی در نقش ری در «نیرو برمی‌خیزد» حضور داشت. از دیگر کارهای گلد می‌توان به «بینوایان»، «مریخی» و «کنفرانس محرمانه» اشاره کرد. سال ۲۰۲۵ - اولین سالی که آکادمی جایزه‌ای برای مدیر انتخاب بازیگر داشت - وی برای فیلم «همنت» نامزد دریافت جایزه اسکار شد.

دبی مک‌ویلیامز که به عنوان مدیر انتخاب بازیگران در فیلم‌های «روشنایی‌های روز زنده»، «چشم طلایی» و «کازینو رویال» فعالیت داشت، به یافتن کریگ، پیرس برازنان و تیموتی دالتون کمک کرد. شان کانری، راجر مور و جورج لازنبی دیگر بازیگرانی هستند که مجوز باند را دریافت کردند.

فیلم بعدی جیمز باند توسط دنیس ویلنوو، فیلمساز مجموعه فیلم‌های «تل‌ماسه»، «ورود» و «سیکاریو» کارگردانی خواهد شد. ایمی پاسکال از فیلم‌های «مرد عنکبوتی» و دیوید هیمن از مجموعه «هری پاتر» تهیه‌کنندگان این فیلم خواهند بود که برمبنای فیلمنامه‌ای از استیون نایت، خالق «پیکی بلایندرز» ساخته می‌شود.

خیلی پیش از شروع تست بازیگری، بازار حدس و گمان برای اینکه چه کسی ممکن است نقش والتر پی‌پی‌کی باند را بازی کند، داغ بود و شایعه شده بود که از جیکوب الوردی گرفته تا کالوم ترنر و آرون تیلور-جانسون برای این نقش رقابت می‌کنند.

ماه پیش در سینماکان، کورتنی والنتی رئیس بخش فیلم آمازون ام‌جی‌ام، خبرهای کلی درباره انتخاب بازیگر باند ارائه کرد و گفت: چیزی که می‌توانم به شما بگویم این است که وقتی یکی از محبوب‌ترین فرنچایزهای تاریخ را با یک تیم فیلمسازی در سطح جهانی، شامل کارگردان درخشان دنیس ویلنوو، تهیه‌کنندگان فوق‌العاده امی پاسکال و دیوید هیمن، تهیه‌کننده اجرایی تانیا لاپوینت و فیلمنامه‌نویس استیون نایت، جفت می‌کنید، زمینه را برای چیزی که واقعاً شایسته میراث باند است، فراهم می‌کنید. آن فیلم در راه است و وقتی زمانش برسد، چیزهای بیشتری برای گفتن خواهیم داشت.