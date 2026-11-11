به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روزهای ۱۳ تا ۱۴ نوامبر در نشست امنیتی در ابوظبی شرکت خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: در این نشست وضعیت پیرامون اوکراین و خلیج فارس مورد گفتگو قرار خواهد گرفت.

«ماریا زاخارووا» سپس در ادامه افزود که همچنین وزیر امور خارجه روسیه، در تاریخ ۱۷ نوامبر ریاست هیئت روسیه را در نشست سران آسیای شرقی در مانیل، پایتخت فیلیپین برعهده خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری اینترفکس، وی اضافه کرد: برنامه‌های آمریکا برای تشکیل یک نیروی ویژه جهت رصد و مسدودسازی تجارت زمینی ایران، تهدیدی برای مسیرهای حمل‌ونقل در منطقه دریای خزر محسوب می‌شود. حوزه مسئولیت این واحد جدید وزارت دفاع (جنگ) آمریکا، شامل مسیرهای حمل‌ونقل در دریای خزر می‌شود. این امر تهدیدی آشکار علیه حقوق و منافع کشورهای ساحلی دارای حاکمیت در دریای خزر به شمار می‌رود؛ در همین راستا، تأکید می‌کنیم که تأمین امنیت در منطقه دریای خزر، مسئله‌ای داخلی برای ۵ کشور ساحلی خزر است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اضافه کرد: مسکو از اسرائیل می‌خواهد برای جلوگیری از وخامت اوضاع در غزه اقدامات فوری اتخاذ کند و دسترسی به کمک‌ های بشردوستانه را احیا کند.

زاخارووا افزود: توصیه می کنیم که شهروندان روسیه از سفر به لهستان خودداری کنند.