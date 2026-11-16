به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیو و تلویزیون دولتی لیتوانی (LRT)، وزیر دفاع این کشور روز دوشنبه اعلام کرد که ویلنیوس پیشنهادی را به آمریکا ارائه کرده است که هدف آن حضور نظامی دائمی آمریکا در لیتوانی و استقرار بلندمدت نیروهای آمریکایی در این کشور است.

روبرتاس کائوناس، وزیر دفاع لیتوانی، گفت که این پیشنهاد به واشنگتن تحویل داده شده است، اما تأکید کرد که دستیابی به توافق، نیازمند مذاکراتی طولانی خواهد بود.

وزیر دفاع لیتوانی، اظهار داشت: بسته پیشنهادی مورد بحث قرار گرفته و تحویل داده شده است.

وی افزود که نباید به این فرایند صرفاً به چشم یک درخواست ساده نگاه کرد که بلافاصله با پذیرش یا رد مواجه می‌شود.

کائوناس به تیپ آلمانی مستقر در لیتوانی به عنوان نمونه‌ای از زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای اسکان دائمی نیروهای خارجی اشاره کرد. وی همچنین به تجربه لهستان اشاره کرد و گفت که برای ورشو نیز زمان قابل‌توجهی صرف شد تا در مورد استقرار مشابه نیروهای نظامی آمریکا به تصمیم‌گیری برسد.