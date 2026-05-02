به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که عملیات تلافی‌ جویانه ایران، ذخایر موشک‌ های رهگیر پرهزینه آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای خلیج فارس را به اتمام رسانده است.

در این گزارش به نقل از افراد آگاه با موضوع مذکور فاش شد: واشنگتن به متحدان اروپایی خود از جمله انگلیس، لهستان، لیتوانی و استونی هشدار داد که با توجه به کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در پی جنگ علیه ایران، انتظار تأخیر طولانی در تحویل تسلیحات را داشته باشند.

این در حالیست که شبکه سی‌ ان‌ ان نیز پیشتر فاش کرده بود که ارتش آمریکا در طول جنگ با ایران، ذخیره موشک‌ های خود را با سرعت بالایی مصرف کرده است.