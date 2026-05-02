  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

فایننشال تایمز:

پاسخ‌های تلافی‌جویانه ایران، ذخایر موشک‌های پرهزینه آمریکا را تمام کرد

پاسخ‌های تلافی‌جویانه ایران، ذخایر موشک‌های پرهزینه آمریکا را تمام کرد

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی فاش کرد: پاسخ‌های تلافی‌جویانه ایران، ذخایر موشک‌های پرهزینه آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای خلیج فارس را تمام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که عملیات تلافی‌ جویانه ایران، ذخایر موشک‌ های رهگیر پرهزینه آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای خلیج فارس را به اتمام رسانده است.

در این گزارش به نقل از افراد آگاه با موضوع مذکور فاش شد: واشنگتن به متحدان اروپایی خود از جمله انگلیس، لهستان، لیتوانی و استونی هشدار داد که با توجه به کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در پی جنگ علیه ایران، انتظار تأخیر طولانی در تحویل تسلیحات را داشته باشند.

این در حالیست که شبکه سی‌ ان‌ ان نیز پیشتر فاش کرده بود که ارتش آمریکا در طول جنگ با ایران، ذخیره موشک‌ های خود را با سرعت بالایی مصرف کرده است.

کد مطلب 6817979

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها