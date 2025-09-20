به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، مقامات پنتاگون اواخر ماه آگوست با گروهی از دیپلماتهای اروپایی دیدار کردند و پیام تندی را ابلاغ کردند: آمریکا قصد دارد برخی از کمکهای امنیتی به لتونی، لیتوانی و استونی، که همگی اعضای ناتو و هممرز با روسیه هستند، را قطع کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید بی کر یکی از مقامات پنتاگون به این گروه گفت که اروپا باید وابستگی کمتری به آمریکا داشته باشد و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ارتش ایالات متحده توجه خود را به اولویتهای دیگری مانند دفاع از میهن معطوف خواهد کرد.
این در حالیست که مقامات اروپایی پیشتر به بهانه حادثه پهپادی در لهستان، مدعی استفاده از کمکهای آمریکا شده بودند.
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در نهادهای بینالمللی مستقر در وین تأکید کرده بود که وزارت دفاع لهستان برای گفتگو با مسکو درباره حادثه پهپادی اخیر آماده نیست.
اولیانوف در کانال تلگرامی خود نوشت: وزارت دفاع روسیه پیشنهاد گفتگو و مشورت داده است؛ وزارت دفاع لهستان آماده نیست. به نظر میرسد که این موضوع یک اقدام تحریکآمیز یا یک سوءتفاهم باشد که طرف لهستانی مایل به شفافسازی درباره آن نیست.
