به گزارش خبرنگار مهر، علی گودرزی عصر دوشنبه در نشست مدیریت انرژی با اشاره به اجرای برنامه‌های نظارتی در حوزه مدیریت مصرف گاز اظهار کرد: طرح پایش مصرف گاز در استان قم از ۱۶ آبان‌ماه آغاز شده و در چارچوب این برنامه، تاکنون وضعیت مصرف ۷۲۴ اداره، بانک و سازمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه دامنه نظارت‌ها به مراکز تجاری و واحدهای صنفی نیز گسترش یافته است، افزود: شناسایی و کنترل مراکزی که الگوی مصرف آنها با معیارهای تعیین‌شده مطابقت ندارد، از محورهای اصلی این طرح به شمار می‌رود و این روند با هدف تحقق برنامه‌های صرفه‌جویی و دستیابی به سهم تعیین‌شده استان در کاهش مصرف گاز ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم با اشاره به شرایط تولید و تأمین گاز کشور خاطرنشان کرد: حمله دشمن به تأسیسات گازی پارس جنوبی موجب کاهش میزان تولید گاز شده و این مسئله می‌تواند بر وضعیت شبکه سراسری گاز اثرگذار باشد، بنابراین ضرورت مدیریت مصرف و رعایت الگوهای بهینه در بخش‌های مختلف بیش از گذشته اهمیت دارد.

گودرزی با اشاره به تکالیف تعیین‌شده برای استان‌ها در شورای انرژی کشور بیان کرد: بر اساس مصوبات ابلاغی، زمان روشن و خاموش کردن تجهیزات گرمایشی ادارات باید متناسب با ساعات فعالیت دستگاه‌ها تنظیم شود و سیستم‌های گرمایشی یک ساعت پیش از آغاز فعالیت اداری روشن و یک ساعت پیش از پایان ساعت کاری خاموش شوند.

ضوابط جدید برای مصرف انرژی ادارات اعلام شد

وی با تشریح الزامات مربوط به دمای محیط ادارات تصریح کرد: حداکثر دمای مجاز برای فضاهای اداری ۱۸ درجه سانتی‌گراد تعیین شده و رعایت این میزان باید در تمامی دستگاه‌های مشمول مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم همچنین زمان آغاز بهره‌برداری از سیستم‌های گرمایشی ادارات را اول دی‌ماه اعلام کرد و گفت: مطابق بخشنامه ابلاغی از سوی نهادهای بالادستی، فعالیت تجهیزات گرمایشی ادارات از این تاریخ آغاز خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی باید تمهیدات لازم را برای اجرای این دستورالعمل در نظر بگیرند.

گودرزی در ادامه به ظرفیت‌های موجود برای اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف در استان اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون چهار شرکت کارور در استان قم فعالیت دارند که از توان آنها برای پیشبرد برنامه‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی استفاده می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای مشارکت سازمان بسیج مستضعفین در این حوزه اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت این مجموعه برای کنترل و پایش مصرف گاز در نقاط مختلف استان نیز در دستور کار قرار گرفته است تا دامنه نظارت‌ها با استفاده از امکانات و توان مجموعه‌های مختلف توسعه یابد.

مراکز دارای مصرف نامتعارف بیشتر رصد می‌شوند

مدیرعامل شرکت گاز استان قم با تأکید بر لزوم افزایش نظارت بر مشترکان پرمصرف گفت: در شرایط کنونی، واحدها و اماکنی که میزان مصرف گاز آنها خارج از الگوی متعارف است، باید با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند و روند پایش این مشترکان به‌صورت جدی دنبال شود.

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت بررسی فنی تجهیزات گرمایشی دستگاه‌های اجرایی پرداخت و خاطرنشان کرد: انجام معاینه فنی تأسیسات گرمایشی ادارات از ضرورت‌های مدیریت مصرف است و دستگاه‌های مربوطه باید پس از انجام این بررسی‌ها، گزارش اقدامات و نتایج حاصل را به قرارگاه انرژی استان ارسال کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای راندمان تأسیسات گرمایشی در استان بیان کرد: برای بهینه‌سازی موتورخانه‌ها هزینه قابل‌توجهی اختصاص یافته است تا ضمن کاهش میزان مصرف گاز، سلامت و ایمنی تأسیسات و تجهیزات نیز حفظ شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم تأکید کرد: بهینه‌سازی موتورخانه‌ها و بررسی مستمر وضعیت فنی تجهیزات گرمایشی باید در کنار نظارت بر میزان مصرف مشترکان دنبال شود تا اهداف تعیین‌شده در زمینه صرفه‌جویی انرژی با استفاده از ظرفیت‌های موجود محقق شود.