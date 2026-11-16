به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان از دیدار خود با مدیر مرکز احیای واحدهای اقتصادی راکد و نیمه‌فعال نهاد ریاست‌جمهوری خبر داد.

وی درباره موضوعات مطروحه در این دیدار افزود: با توجه به اینکه بالغ بر ۴۰ درصد اشتغال استان سمنان مربوط به بخش صنعت است، تثبیت و افزایش اشتغال موجود نیازمند توجه ویژه به این موضوع در سطح ملی است.

معاون استاندار سمنان ادامه داد: مرکز احیای واحدهای اقتصادی راکد و نیمه‌فعال نهاد ریاست‌جمهوری با افزایش سهمیه استان از ۶۰ میلیارد تومان به ۴۰۰ میلیارد تومان موافقت کرد

دهرویه همچنین گفت: طرح‌های اقتصادی استان در این زمینه مشخص و آماده شده‌اند و طی روزهای آینده به مدیریت بانک عامل این تسهیلات معرفی خواهند شد.

وی افزود: این افزایش اعتبارات می تواند در زمینه رونق تولید و احیای واحد های راکد تولیدی در استان سمنان نقش مهمی ایفا کند.