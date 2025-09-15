به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه شامگاه دوشنبه در نشست با مسئولان هلدینگ تخصصی صنعت و معدن قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء به میزبانی دفتر خود از برنامهریزی برای افزایش سهم بخش معدن در اقتصاد استان سمنان خبر داد و با بیان اینکه ایجاد ارزش افزوده حداکثری از بخش معدن برای رشد اقتصادی پایدار ضروری است، گفت: جذب سرمایهگذار در این بخش بهطور ویژه در دستور کار استانداری قرار گرفته است.
وی با اشاره به جایگاه برتر استان سمنان در شاخصهای معدنی کشور، از تدوین بسته جامع سرمایهگذاری در این بخش خبر داد که شامل معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، پهنههای معدنی و مشوقهای دولتی است.
دهرویه شناسایی واحدهای معدنی مستعد استقرار واحدهای فرآوری را از دیگر اولویتهای استان عنوان کرد و افزود: احیای واحدهای راکد و تکمیل زیرساختها، توسعه معادن را تسریع خواهد کرد.
معاون اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به توانمندیهای هلدینگ تخصصی صنعت و معدن، از تمام شرکتهای ملی و استانی برای سرمایهگذاری در بخش معدن سمنان دعوت به عمل آورد.
دهرویه تأکید کرد: جلوگیری از خامفروشی با ایجاد واحدهای فرآوری، راهبرد اصلی استان برای توسعه بخش معدن و تأمین منافع مردم است.
وی از تشکیل کارگروهی برای رفع مشکلات انرژی و زیرساختهای مورد نیاز معادن در نقاط مختلف استان خبر داد.
به گزارش مهر، در این نشست که مدیران کل سرمایهگذاری و صنعت استان سمنان نیز حضور داشتند، نمایندگان هلدینگ تخصصی صنعت و معدن آمادگی خود برای سرمایهگذاری در سمنان را اعلام کردند و طرفین بر پیگیری مسائل مطرح شده و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری در بخش معدن استان تأکید کردند.
