به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عظیم ابراهیمی شامگاه دوشنبه در دویست‌ و شصت‌ و یکمین تجمع مردم لنگرود، با اشاره به استمرار حضور مردم در صحنه اظهار کرد: شما مردم بیش از ۲۵۰ شب و نزدیک به ۲۶۰ شب در این میدان حضور داشته‌اید و این ایستادگی و وفاداری قابل تقدیر است.

استاد حوزه علمیه با اشاره به داستان حضرت موسی (ع) و بنی‌اسرائیل در قرآن کریم افزود: در برابر حضرت موسی سه جریان شکل گرفت؛ جریان فرعون که نماد زور و قدرت نظامی بود، جریان قارون که با تکیه بر ثروت به مقابله برخاست و جریان سامری که با انحراف فکری و فرهنگی، باورهای مردم را هدف قرار داد.

جریان فکری و فرهنگی می‌تواند باورهای جامعه را تغییر دهد

وی با تشریح ماجرای سامری و گمراه کردن بنی‌اسرائیل بیان کرد: زمانی که حضرت موسی برای دریافت الواح به کوه طور رفت، سامری با فریب مردم و ساخت گوساله‌ای از طلا، آنان را به گوساله‌پرستی کشاند. این ماجرا نشان می‌دهد اگر جریان فکری و فرهنگی در جامعه تقویت شود و کسی در برابر آن روشنگری نکند، حتی جامعه‌ای خداپرست نیز ممکن است دچار انحراف شود.

ابراهیمی با اشاره به مفهوم جنگ ادراکی تصریح کرد: امروز نیز جریان‌هایی در داخل و خارج از کشور تلاش می‌کنند با تغییر محاسبات و ادراک مردم، آنان را دچار اشتباه کنند. ترساندن مردم، ارائه تحلیل‌های نادرست و ایجاد دوگانه میان جنگ و معیشت از جمله روش‌هایی است که برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی به کار گرفته می‌شود.

وی تأکید کرد: باید مراقب باشیم در محاسبات و ادراکات خود دچار اشتباه نشویم؛ چراکه جریان تزویر با آدرس غلط دادن و ایجاد ترس، به دنبال تغییر نگاه مردم است.

دلبستگی به اقتصاد نباید موجب فاصله گرفتن از آرمان‌ها شود

این استاد حوزه علمیه با اشاره به آیات ۲۴ و آیات بعدی سوره توبه درباره اعلام برائت از مشرکان گفت: در آن مقطع برخی نسبت به تأثیر این تصمیم بر تجارت و اقتصاد مکه نگران بودند، اما خداوند در پاسخ به این نگرانی‌ها بر توکل و اعتماد به وعده‌های الهی تأکید کرد.

ابراهیمی افزود: خداوند کلیدهای آسمان‌ها و زمین را در اختیار دارد و روزی و برکت به دست اوست؛ بنابراین نباید ترس از مشکلات اقتصادی موجب شود انسان از مسیر اعتقادی و آرمان‌های خود فاصله بگیرد.

وی با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی، کشورهای مختلف از صدام حمایت می‌کردند و ایران با فشارهای گسترده نظامی و اقتصادی مواجه بود، اما مردم این شرایط دشوار را پشت سر گذاشتند و امروز نیز باید با حفظ وحدت و ایستادگی، در برابر فشارها مقاومت کنند.

حضور مردم در صحنه نشان‌دهنده وفاداری آنان به آرمان‌هاست

ابراهیمی با اشاره به حضور مردم در مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر شهید گفت: همه کسانی که در مراسم‌های مختلف حضور یافتند، با شعارهای خود بر مطالبه انتقام تأکید کردند و این مطالبه همچنان در میان مردم وجود دارد.

وی با اشاره به شهادت حاج قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله افزود: نباید اجازه دهیم گذر زمان موجب فراموشی خون شهدا و مطالبات مردم شود و مسئولان نیز باید در مسیر پیگیری این مطالبات و حفظ آرمان‌های انقلاب اهتمام داشته باشند.

استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ روانی و تحریف واقعیت‌ها گفت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد تردید و ناامیدی، مردم را از حضور در صحنه منصرف کند، اما ملت ایران با تکیه بر اعتقادات و تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که در برابر فشارها ایستادگی می‌کنند.

وی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج)، سلامتی رهبر انقلاب و شادی روح امام راحل و رهبر شهید، گفت: حفظ وحدت، بصیرت و پایداری در مسیر آرمان‌های انقلاب، ضروری است.