زینب کریمی‌پور، در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، با تبریک این هفته به دوستداران کتاب و اشاره به شعار امسال با عنوان «با هم بخوانیم» اظهار کرد: همزمان با هفته کتاب، برنامه‌های فرهنگی و ترویجی متعددی در کتابخانه‌های شهرستان لنگرود پیش‌بینی شده که از ۲۳ آبان‌ماه با افتتاح نمایشگاه صنایع دستی و کسب‌وکارهای خانگی در محوطه کتابخانه شمس و بازنمایی آثار نویسندگان لنگرودی آغاز شده است.

برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی در کتابخانه‌های لنگرود

رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان لنگرود، با اشاره به برگزاری جشن دانش‌آموزی با محوریت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و با یادآوری شهدای مدرسه میناب افزود: در این برنامه، فعالیت‌های فرهنگی از جمله نقاشی با موضوع «او یک قهرمان ملی است» برگزار شد و همچنین سلسله نشست‌های کتابخوانی در مدارس و کتابخانه‌های شهرستان در حال برگزاری است.

کریمی‌پور با اشاره به دیگر برنامه‌های هفته کتاب در لنگرود بیان کرد: برگزاری نشست‌های کتابخوان مدرسه‌ای و کتابخانه‌ای، قصه‌گویی، نمایشگاه کتاب با عنوان «سوگ مادر سادات»، مشاوره کودک و نوجوان با موضوع تاب‌آوری در جنگ و معرفی کتاب‌های مرتبط با نوشت‌افزار به مناسبت روز صنعت نوشت‌افزار از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

وی با اشاره به اجرای سه پویش ملی در کتابخانه‌های شهرستان گفت: نخستین پویش با هدف اهدای کتاب و مشارکت در تجهیز کتابخانه‌ها اجرا می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق مراجعه به سایت این پویش در تجهیز کتابخانه‌ها مشارکت کنند.

کریمی‌پور ادامه داد: پویش دوم با عنوان «کتاب برای همه» با هدف جمع‌آوری کتاب‌های شخصی و کتاب‌های نو و ثبت آن‌ها در کتابخانه‌ها برگزار می‌شود. با توجه به افزایش هزینه خرید کتاب و دشواری دسترسی برخی خانواده‌ها به منابع جدید، تلاش داریم از این طریق کتاب‌های بیشتری در اختیار اعضا و علاقه‌مندان قرار دهیم.

وی با اشاره به پویش سوم با عنوان «من اهل کتابخانه‌ام» بیان کرد: در قالب این پویش، از اعضای کتابخانه‌های عمومی دعوت می‌کنیم روایت‌ها و تجربه‌های خود از حضور در کتابخانه‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارند. این سه پویش از برنامه‌های ملی هستند که اجرای آن‌ها از هفته کتاب آغاز شده و در طول سال نیز ادامه خواهد داشت.

کتابخانه‌های لنگرود ۸۲ هزار نسخه کتاب در اختیار دارند

رئیس کتابخانه‌های عمومی لنگرود با اشاره به ظرفیت کتابخانه‌های این شهرستان اظهار کرد: کتابخانه‌های عمومی لنگرود در مجموع حدود ۸۲ هزار نسخه کتاب و نزدیک به ۲ هزار و ۹۰۰ عضو فعال دارند.

کریمی‌پور با اشاره به فعالیت چهار باب کتابخانه در شهرستان افزود: در شهر لنگرود دو مرکز شامل کتابخانه شمس و پیشخوان کتاب فعالیت دارند و سایر کتابخانه‌ها نیز در بخش‌ها و مناطق شهرستان به شهروندان خدمات ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به افتتاح پیشخوان کتاب در مهرماه امسال گفت: این مرکز با همکاری و تفاهم اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و نوسازی مدارس، در فضای یکی از مدارس احیاشده راه‌اندازی و تجهیز شده است.

رئیس کتابخانه‌های عمومی لنگرود تصریح کرد: برای تجهیز این مجموعه بیش از دو میلیارد تومان هزینه شده و حدود سه هزار نسخه کتاب نیز در آن قرار گرفته است. این کتابخانه با دو کتابدار و در دو شیفت صبح و عصر فعالیت می‌کند و با وجود مدت کوتاه آغاز فعالیت، با استقبال خوبی از سوی مردم منطقه مواجه شده است.

ترویج فرهنگ کتابخوانی باید از خانواده و مدرسه آغاز شود

کریمی‌پور با تأکید بر اینکه افزایش سرانه مطالعه و عضویت در کتابخانه‌ها نیازمند مشارکت همه بخش‌های جامعه است، گفت: کتابخوانی باید از خانه آغاز شود و خانواده، مدرسه و کتابخانه در کنار یکدیگر برای ترویج این فرهنگ تلاش کنند.

وی افزود: خانواده‌ای که در آن پدر و مادر اهل مطالعه باشند، به‌طور طبیعی فرزندان را نیز به کتابخوانی علاقه‌مند می‌کند. همچنین معلمانی که ارتباط خوبی با کتابخانه‌ها دارند و دانش‌آموزان را به عضویت و امانت گرفتن کتاب تشویق می‌کنند، نقش مؤثری در افزایش انگیزه مطالعه دارند.

رئیس کتابخانه‌های عمومی لنگرود با بیان اینکه هفته کتاب نباید تنها به یک هفته در سال محدود شود، بیان کرد: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی نیازمند برنامه‌ریزی مستمر در طول سال و همکاری مسئولان و مردم است.

نبود کتابخانه سیار یکی از نیازهای فرهنگی شهرستان لنگرود است

کریمی‌پور با اشاره به ضرورت راه‌اندازی کتابخانه سیار در شهرستان لنگرود اظهار کرد: یکی از نیازهای مهم ما در حوزه کتابخانه‌ها، برخورداری از کتابخانه سیار است؛ چراکه در حال حاضر شهرستان لنگرود از این ظرفیت محروم است.

وی با اشاره به تجربه برخی شهرستان‌های استان در راه‌اندازی کتابخانه سیار افزود: در شهرستان‌هایی مانند رودسر و رشت این ظرفیت ایجاد شده و شهرستان لاهیجان نیز برای راه‌اندازی کتابخانه سیار اقدام کرده است.

رئیس کتابخانه‌های عمومی لنگرود ادامه داد: تأمین اعتبار این طرح می‌تواند با همکاری شهرداری و از محل نیم‌درصد سهم کتابخانه‌ها و همچنین مشارکت خود شهرداری انجام شود و بخشی از هزینه نیز از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تأمین خواهد شد.

کریمی‌پور با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین یک دستگاه کتابخانه سیار در لنگرود گفت: نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را پیگیری کرده و مذاکراتی با شهرداری برای تعامل و همکاری در این زمینه انجام شده است که امیدواریم این روند به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه کتابخانه سیار می‌تواند خدمات یک کتابخانه مستقل را در مناطق مختلف ارائه دهد، افزود: این خودرو با تجهیزات و قفسه‌بندی مناسب و حضور کتابدار متخصص، علاوه بر امانت کتاب، امکان اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی را نیز فراهم می‌کند.

رئیس کتابخانه‌های عمومی لنگرود بیان کرد: با راه‌اندازی کتابخانه سیار می‌توان مناطق محروم، محلات کم‌برخوردار و روستاهای شهرستان را تحت پوشش قرار داد و با برنامه‌ریزی منظم، در بازه‌های زمانی مشخص به این مناطق خدمات‌رسانی کرد.

کریمی‌پور تأکید کرد: تمرکز بر کودکان و نوجوانان در مناطق کم‌برخوردار و روستاها اهمیت زیادی دارد و امیدواریم با فراهم شدن این امکان، زمینه دسترسی بیشتر این گروه به کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه در سراسر شهرستان فراهم شود.