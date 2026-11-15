به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه گردشگری کشاورزی شهرستان که در سالن جلسات فرمانداری لنگرود برگزار شد، با قدردانی از مسئولان جهاد کشاورزی استان و شهرستان، مدیران حوزه گردشگری، بخشداران و سایر مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: شهرستان لنگرود ظرفیت‌های بسیار عظیمی در حوزه گردشگری دارد.

فرماندار لنگرود با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و انسانی شهرستان افزود: لنگرود در کنار ساحل، تالاب‌ها، جنگل‌ها و مزارع بسیار زیبا، از مردمانی خوب و مهمان‌نواز برخوردار است و سرمایه انسانی لازم برای استقبال از گردشگران، پذیرایی و میزبانی از آنان را دارد.

وی با بیان اینکه لنگرود شهرستان پایلوت گردشگری کشاورزی است، تصریح کرد: این ظرفیت‌ها قابلیت آن را دارند که با انجام اقدامات اندک، مورد استفاده قرار گیرند و از این فرصت برای توسعه گردشگری شهرستان بهره ببریم.

ملات به‌عنوان محور گردشگری کشاورزی شهرستان معرفی می‌شود

گلشن با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری کشاورزی در روستاهای شهرستان گفت: در همین راستا، کارگروهی تشکیل شده و این موضوع را به‌عنوان مصوبه اعلام می‌کنم و از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌خواهم مطابق برنامه‌هایی که به آنان ابلاغ می‌شود، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به محور گردشگری-کشاورزی از دیوشل تا لات محله، گفت: در ورودی این مسیر، نان برنجی را داریم و در کنار آن باغات بسیار زیبای چای و آب‌بندان‌های زیبایی قرار گرفته‌اند.

فرماندار لنگرود افزود: همچنین بازارچه محصولات کشاورزی و صنایع دستی نیز به‌زودی در کنار دریاچه آغاز به ساخت خواهد کرد تا مسافران بیشتر با این ظرفیت‌ها آشنا شوند و در عین حال، کاربری کشاورزی نیز حفظ شود.

لیلاکوه ظرفیت گردشگری ورزشی و باغات چای را در کنار هم دارد

فرماندار لنگرود با اشاره به ظرفیت‌های روستای لیلاکوه گفت: لیلاکوه از دو جنبه اهمیت دارد؛ از یک سو ظرفیت گردشگری ورزشی و کوه‌پیمایی را دارد و از سوی دیگر، باغات و کارخانجات چای در این منطقه قرار گرفته‌اند که مردم همین حالا نیز برای خرید برگ سبز و چای خشک به آن مراجعه می‌کنند.

گلشن همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ملات اظهار کرد: بازارچه بسیار زیبای ملات که در جشنواره کشوری نیز برای توسعه گردشگری کشاورزی انتخاب شد، از دیگر ظرفیت‌های این مسیر است.

وی روستای آبچالکی را نیز دارای ظرفیت گردشگری طبیعت و گردشگری کشاورزی دانست و افزود: باغات این روستا نیز از ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان محسوب می‌شوند.

پرشکوه و لات‌محله حلقه‌های مهم مسیر گردشگری کشاورزی هستند

فرماندار لنگرود با اشاره به ظرفیت‌های روستای پرشکوه گفت: این روستا قطب پرتقال‌ محلی استان گیلان است و همچنین فروشگاه‌های گل‌های طبیعی که در مسیر قرار دارند، این محور را به مسیری زیبا و جذاب برای گردشگران تبدیل کرده‌اند.

گلشن ادامه داد: در انتهای این مسیر، لات‌محله را داریم که دارای کارخانجات بزرگ، باغات بسیار زیبا و استخرهای پرورش ماهی هستند و این مجموعه ظرفیت ارزشمندی برای جذب گردشگران فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اقدامات مربوط به روشنایی این مسیر نیز آغاز شده است، گفت: با همکاری شرکت توزیع برق شهرستان، اداره برق، بخشداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی، روشنایی این مسیر را تأمین می‌کنیم و اعتبارات لازم برای بهسازی و روکش آسفالت مسیر نیز با هدف تسهیل تردد گردشگران فراهم خواهد شد.

سه جشنواره محلی در مسیر گردشگری لنگرود برگزار می‌شود

فرماندار لنگرود با اشاره به ظرفیت جشنواره‌های محلی در مسیر گردشگری شهر تا لات‌محله بیان کرد: در این مسیر از گذشته جشنواره‌های محلی برگزار می‌شده و جشنواره بزرگ گردشگری شهرستان لنگرود نیز به‌صورت سالانه برگزار می‌شود.

گلشن افزود: جشنواره پرتقال پرشکوه در روستای پرشکوه و جشنواره بهارنارنج نیز هر سال در انتهای این مسیر و در لات‌محله برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این مسیر یک ظرفیت و ثروت خدادادی برای شهرستان لنگرود است، تصریح کرد: سه جشنواره بسیار خوب در این سه مسیر و در طول فصل‌های مختلف سال، از جمله بهار، تابستان و پاییز برگزار می‌شود.

فرماندار لنگرود با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره پیش‌رو گفت: نخستین جشنواره، جشنواره برداشت پرتقال خواهد بود و از بخشدار مربوطه می‌خواهم جلسه آن را هفته آینده با حضور دهیار، اعضای شورای اسلامی و مدیران مرتبط شهرستان برگزار کند.

گلشن با تأکید بر ضرورت توجه به این ظرفیت در برنامه‌ریزی‌های گردشگری بیان کرد: این مسیر ظرفیت عظیمی دارد و در طرح مطالعاتی نیز باید برای معرفی آن به وزارتخانه اقدام شود. فرمانداری لنگرود و مردم شهرستان آمادگی کامل دارند که در این زمینه همکاری کنند.

بازارهای محلی لنگرود نیز ظرفیت مهم گردشگری کشاورزی هستند

وی در ادامه با اشاره به بازارهای محلی شهرستان گفت: بازارهای محلی شنبه، چهارشنبه و جمعه در لنگرود برگزار می‌شوند. بازارهای شنبه و چهارشنبه به محصولات باغی اختصاص دارند و مردم از شهرهای اطراف و حتی از غرب مازندران برای خرید محصولات جالیزی و سبزیجات به شهرستان لنگرود مراجعه می‌کنند.

فرماندار لنگرود تأکید کرد: همه این ظرفیت‌ها در کنار جایگاه کشاورزی شهرستان، فرصت مناسبی ایجاد می‌کند تا با حفظ کاربری کشاورزی، بتوانیم پذیرای مسافران و گردشگران باشیم.

گلشن در پایان با تأکید بر استمرار برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه گفت: این جلسات به‌صورت منظم برگزار خواهد شد.