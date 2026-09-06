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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴

مواضع مذاکره‌کنندگان آمریکایی و زلنسکی پس از نشست کی‌یف

مواضع مذاکره‌کنندگان آمریکایی و زلنسکی پس از نشست کی‌یف

درحالیکه ویتکاف گفت «روسیه و اوکراین برای پایان جنگ باید امتیازاتی بدهند»، رئیس جمهور اوکراین پس از دیدار با فرستادگان آمریکا اعلام کرد: احتمال دارد جنگ با روسیه تا زمستان ادامه یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یکشنبه پس از دیدار با فرستادگان آمریکا در کی یف در خصوص نشست مذکور اعلام کرد: ما با نمایندگان آمریکا درباره تضمین‌ های امنیتی و اقتصادی برای اوکراین پس از جنگ، گفتگو کردیم.

رئیس جمهور اوکراین سپس ادامه داد: مسئله اراضی، اصلی‌ ترین موضوع حل‌ نشده‌ ای است که تنها در سطح سران قابل حل‌ و فصل است. احتمال دارد جنگ با روسیه تا زمستان پیش رو ادامه یابد.

از سوی دیگر، استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در کی یف هم پس از نشست با زلنسکی مدعی شد: ما به کی‌ یف آمدیم تا مذاکرات را به مسیر اصلی بازگردانیم؛ نسبت به دستاوردهایمان دیدگاهی مثبت داریم و مشتاقانه منتظر پیشرفت‌ های بیشتر هستیم.

استیو ویتکاف سپس اضافه کرد: روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ باید امتیازاتی بدهند. مأموریت من، در کنار کوشنر، گرد هم آوردن طرف‌ های روسی و اوکراینی و کاهش اختلافات برای دستیابی به تصمیمی مشترک جهت پایان دادن به جنگ است.

جرد کوشنر عضو تیم مذاکره کننده آمریکا و داماد ترامپ نیز ادعا کرد: رئیس‌ جمهور ترامپ می‌ خواهد چارچوبی برای دستیابی به صلحی فراگیر و پایدار ایجاد کند، نه اینکه صرفاً به جنگ کنونی در اوکراین پایان دهد!

کد مطلب 6939393

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