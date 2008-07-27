به گزارش خبرنگار مهر، "رویای لاس وگاس" پنجمین ساخته نادری از سال 1988 و پس از تولید "آب، باد، خاک" در ایران و اقامت در آمریکا است. او فیلمنامه فیلم جدیدش را با الهام از یک ما جرای واقعی با همکاری سوزان برمن نوشت و فیملبرداری آن پس از حدود 9 ماه در ژوئن 2007 به پایان رسید.
تدوین "رویای لاس وگاس" از 15 ژوئیه آغاز شد و نسخه نهایی آن در مدت 101 دقیقه آماده نمایش شد. این فیلم مورد توجه مدیر جشنواره لوکارنو قرار گرفت و برای مسابقه آن دعوت شد، اما مارکو مولر مدیر جشنواره ونیز آن را برای حضور در بخش مسابقه این رویداد معتبر سینمایی برگزید و نخستین نمایش جهانی فیلم در ونیز خواهد بود.
نادری در فیلم تازه خود داستان یک خانواده فقیر آمریکایی را به تصویر میکشد که یک پسر 12 ساله دارند و در حاشیه شهر لاس وگاس زندگی میکنند. پدر میکوشد پسرش زندگی و آیندهای خوب داشته باشد. روزی کسی برای خرید خانه محقر آنها میآید، اما... آنها که "رویای لاس وگاس" را دیدهاند، آن را یک درام هیچکاکی اصیل از سینمای مستقل آمریکا توصیف کردهاند.
در این دوره جشنواره ونیز رامین بحرانی نیز که قبلا با "مرد گاریچی" در ونیز و "اوراقچی" در جشنوارههای کن و برلین حضور داشت، با "خداحافظ سولو" در بخش افقها شرکت کرده است. این کارگردان جوان هر سه فیلم خود را در آمریکا ساخته و در آخرین اثرش به دوستی یک راننده تاکسی با مسافری میپردازد.
شصت و پنجمین جشنواره فیلم ونیز 27 اوت (ششم شهریور) با کمدی سیاه "پس از خواندن بسوزان" برادران کوئن آغاز میشود و تا ششم سپتامبر ادامه دارد. ریاست هیئت داوران بخش مسابقه بینالملل جشنواره را ویم وندرس فیلمساز آلمانی به عهده دارد و جایزه شیر طلایی افتخاری جشنواره ونیز 65 به ارمانو اولمی، فیلمساز شهیر ایتالیایی اعطا میشود.
نظر شما